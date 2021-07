Ezért mentek a dzsúdósok Tokióba

Egy érmet vártak a versenyzőktől, ezt túlteljesítették, mert Tóth Krisztián harmadik helye mellé jött egy pontszerzés Rupp Réka 5. helyével – summázott Nagy András.

„Ez nagyon jó szereplés, az elmúlt világbajnokságokon elért eredmények alapján mondom ezt – értékelt a főtitkár. – Rupp Réka fantasztikusan teljesített, az olimpiai bajnokot verte meg az első mérkőzésen, majd magabiztosan jutott a 8 közé, a vigaszági mérkőzést is ellentmondást nem tűrően nyerte, majd a 3. helyért kapott ki az előző olimpia ezüstérmesétől. Tőle ez az ötödik hely nagyon nagy teljesítmény ilyen sorsolással, de Réka az, aki az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődik, nagyon igen súlyozottan teljesítménye, igazából a hazai rendezési világbajnokságon is csak azért nem tudott éremért küzdeni, mert a japán versenyzőt sorsolták neki és a 8 közé jutásért nem sikerült az a mérkőzés, idén ezen kívül minden versenyen odaért, éremért harcolt,

az Európa-bajnoki bronzérme után most olimpiai ötödik lett.”

A világbajnoki szereplések említésével arra utalt Nagy András, hogy a 2016-os riói olimpiát követően a világbajnokságokon Tóth Krisztián – aki most megszerezte azt a nagyon várt olimpiai érmet – 5. helyezésén kívül a hazai, az olimpiát megelőző vébén sikerült szintén neki 90 kilogrammban egy bronzérem.

„Nagyon fontos volt, hogy Krisztián a hazai világbajnokságon érmet tudott nyerni – mondta Nagy András –,

bízom benne, hogy nem kell ennyi időt várni, hogy újabb érem legyen dzsúdóban,

ezt erősíti, hogy Özbas Szofi a világbajnokságon 7. helyezett lett, vannak feltörekvő fiatal versenyzők, akiket majd folyamatosan be kell építeni a csapatba, hiszen nekünk már jövő májusától el fog kezdeni az olimpiai kvalifikációja, már 3 év múlva olimpia lesz Párizsban. Krisztián teljesítményét csupa nagybetűvel lehet értékelni, óriási siker, nagyon sokat tett ezért, rengeteget küzdött rengeteg lemondással, illetve igazi példakép, hiszen a sport mellett családos ember, van egy kisgyereke (úton a második), mellette még az iskolát is csinálta, tehát azt gondolom, hogy ez nagyon jó iránymutatás a fiatal versenyzőknek. Az idei évről nem beszélve, hiszen Krisztián az Európa-bajnokságon, a budapesti világbajnokságon, illetve most az olimpián is bronzérmes tudott lenni.”

A főtitkár gratulált az érmes sportoló felkészülésében közreműködőknek, és ezzel zárta: nagyon-nagyon fontos volt, hogy a magyar dzsúdó 9 év után újra érmet tudjon hozni olimpiáról. Tokiói magyar dzsúdótermés: 7 versenyző, egy érem, egy 5. hely Bronzérem: Tóth Krisztián (90 kg)

5. hely: Pupp Réka (52 kg)

Helyezetlen: Csernoviczki Éva (48 kg), Karakas Hedvig (57 kg), Özbas Szofi (63 kg), Ungvári Attila (81 kg), Cirjenics Miklós (100 kg)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt