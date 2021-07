Szilágyi Áron pszichológusa elárulta az aranyérem mögött álló öt kulcsszót

Tíz éve foglalkozunk azzal, hogy lelkileg és mentálisan jó állapotban legyen, és hogy tudja ezt a fokozott koncentrációt, fokozott terhet viselni a páston. Nagyon sokan tudnak jól vívni, nagyon sokan tudnak nagyon jól vívni, de azt a mentális terhet, amely ilyenkor 7-8 percig tart, nem biztos, hogy mindenki jól tudja viselni – mondta az InfoRádióban Faludi Viktória, a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron szakpszichológusa.

Olyan feladatokat kellett megoldani, hogy például milyen technikával lehet három órát várni két asszó között. Az egyik legfontosabb mégis az, hogy a mérkőzések 7-8 percében semmi se tudja kizökkenteni.

"Áron is mindig kiemeli ezt, a dühkezelést, hogy a bíróval ne foglalkozzon, hogy semmi mással ne foglalkozzon, csak azzal, amit tud kontrollálni és amit ő tud irányítani. Ez volt a munkánk jelentős része, hogy kitaláljuk, neki melyik technika fekszik, és ezt mind a három olimpián nagyon jól sikerült teljesítenie" – mondta a szakpszichológus.

A tokiói olimpiára öt érzést találtak ki, tulajdonképpen öt szót, amit Szilágyi Áron végig mantrázott.

Faludi Viktória azt is elárulta, azért éppen öt szót választottak, mert öt asszóra készültek, nem kevesebbre, ezt az olimpiai bajnok teljesítette is. Az öt szó tulajdonképpen öt érzést takart, hogy a bizonyos asszóknál mire kell figyelnie. Kiemeltként nagyjából előre lehetett látni, hogy kikkel fog vívni, és azt kellett kitalálni, hogy az egyes mérkőzéseken neki mi a nagyon fontos.

"Ilyen volt a türelem, ilyen volt, hogy uralni kell, ilyen volt, hogy irányítania el, hogy lendületből vívjon. Ezek voltak a kulcsszavak és a mögötte lévő érzések, amelyek abban segítették, hogy csak arra tudjon fókuszálni, hogy mit érez, hogy érzi és hogy arra a tudatosságra összpontosítson, ami benne megvan, ezért lett elismert világklasszis" – mondta a szakember.

A közös munka még fél évvel a londoni olimpia előtt kezdődött, akkor kereste meg Faludi Viktóriát Szilágyi Áron, pedig akkor még nem lehetett tudni, hogy mennyire illeszkedik a pszichológus és a páciens egymáshoz.

"Ez tíz év alatt nagyon jól kialakult, de már elsőre lehetett tudni, én is éreztem, hogy tudok vele dolgozni, hogy megvan hozzá az én tudásom, és ő is bele tudja adni azt a tudást, ami neki van, az önreflexiót, az önismeretet. Londonban egy nagyon lendületes, talán mondhatom, kamaszt láttunk, aztán egyre érettebbé vált Áron, és én ezt végig tudtam követni és végig tudtam segíteni. A legnagyobb sikere az, hogy a kudarcot is megtanultuk együtt kezelni, és ő ebben nagyon jó lett. Az elmúlt öt évben volt egy pár olyan helyzet, ami igényelte az ő megküzdőképességét, és így sikerült egyre jobban csiszolni" – mondta az első tokiói magyar aranyérem egyik sikerkovácsa.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor