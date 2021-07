Nagy napja lehet már a szombat is a magyaroknak Tokióban, íme a részletes program

Íme először a magyar érdekeltségű események, majd az olimpia teljes szombati programlistája.

ASZTALITENISZ. Magyar idő szerint hajnalban, 4.15-től játszik már a vegyes páros nyolcaddöntőjében a Szudi Ádám, Pergel Szandra a negyedik helyen kiemelt, hongkongi Vong Csun-ting, Tu Hoj-kem kettőssel. Nyilvánvalóan az ázsiai kettős az esélyesebb, de Bátorfi Zoltán szövetségi kapitány szerint nem verhetetlenek. Ha a magyar duó bejut a legjobb nyolc közé, francia vagy ausztrál kettős vár rá. Délután (13.15-től) Madarász Dóra a nigériai Offiong Edemmel, majd 14.45-től Majoros Bence az algériai Larbi Bouriahhal játszik.

CSELGÁNCS. A nap magyar szereplője, hajnali négy órától, női 48 kg-ban Csernoviczki Éva, akinek első ellenfele az indiai Shushla Likmabam. Itt a tatabányai versenyzőnő esélyesebb, de utána a 2017-ben Budapesten világbajnok, 2018-ban Bakuban és 2019-ben Tokióban vb-ezüstérmes japán Tonaki Funa következik.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR. A Giro D'Italia napjai alatt itthon közönségkedvenccé lett Valter Attila ugyancsak hajnali négy órakor rajtol a férfi mezőnyversenyben. Mint mondta, számára kedvező a pálya kialakítása, de a nagy hőség az edzések idején őt is „megfogta” egy kicsit.

ÖKÖLVÍVÁS. Az egyetlen magyar induló, Gálos Róbert a program szerint 5.18-kor száll ringbe, az 57 kg-osok súlycsoportjában, a kazah Szerik Temirzsanov ellen. A 23 éves közép-ázsiai öklöző 2016-ban ifjúsági világbajnokságot nyert, a 2019-es Bocskai emlékversenyen pedig nem csupán súlycsoportja, hanem az egész torna legjobbja volt. Ugyanakkor debreceni sikerét a 60 kilogrammos kategóriában érte el, így kérdés, hogy az 57 kilóba fogyás milyen hatással lesz teljesítményére.

SPORTLÖVÉSZET. A női női légpuska alapversenye már hajnali fél kettőkör kezdődik, Mészáros Eszter indul benne, aki győzött az olimpia előtti világkupa-versenyen, Eszéken. Ha nem izgul nagyon, akár a döntőbe is bekerülhet, ami 3.45-kor kezdődik.

TEKVONDÓ. A férfi 58 kg-ban induló, Los Angelesben élő Salim Omar az olasz Vito Dell'Aquila ellen kezd, aki a súlycsoport egyik legjobbja.

ÚSZÁS. Magyar idő szerint déltől előfutamokat rendeznek, a magyar indulók: férfi 400 m vegyesen Bernek Péter, Verrasztó Dávid, női 100 m pillangón Sebestyén Dalma, férfi 400 m gyorson Zombori Gábor, női 400 m vegyesen Mihályvári-Farkas Viktória és Hosszú Katinka.

VÍVÁS. Hajnali fél háromkor kezdődik a férfi kard egyéni, a 32-es táblán Szilágyi Áron a japán Josidával vagy a venezuelai Quinteróval, Szatmári András az iráni Ali Pakdamannal, míg Decsi Tamás egy nagyágyúval, Max Hartunggal kezd. Ha Decsi és Szatmári nyer, egymás ellen vívnak a nyolc közé kerülésért. Ha közülük valaki eljut a negyeddöntőbe, Szilágyi Áron várhat rá. Ugyanezen az ágon van a dél-koreai Oh Szang Uk, akivel az elődöntőben találkozhatnak. Oh két éve világ- és Ázsia-bajnok is volt egyéniben. Tavasszal egyhe lefolyású koronavírusos fertőzésen esett át, miután Budapesten, miközben megnyerte a Világkupa-versenyt, megfertőződött.

A nap teljes olimpiai programja

július 24., szombat (zárójelben a magyar idő), éremosztás 11 számban

ASZTALITENISZ (Tokiói Fővárosi Sportcsarnok)

9.00-12.45 (2.00-5.45): férfi egyes selejtező, női egyes selejtező, vegyes páros nyolcaddöntő

14.15-17.15 (7.15-10.15): férfi és női egyes első forduló

19.30-22.30 (12.30-15.30): férfi és női egyes első forduló

CSELGÁNCS (Nippon Budokan) - 2

11.00-14.30 (4.00-7.30): női 48 kg, férfi 60 kg, selejtező, negyeddöntő

17.00-19.50 (10.00-12.50): NŐI 48 KG, FÉRFI 60 KG, vigaszág, elődöntő, bronzmérkőzés, DÖNTŐ

EVEZÉS (Sea Forest Evezős Pálya)

8.30-12.30 (1.30-5.30): reményfutamok - női egypár, férfi egypár, női kétpár, férfi kétpár; előfutamok - női kormányos nélküli kettes, férfi kormányos nélküli kettes, női könnyűsúlyú kétpár, férfi könnyűsúlyú kétpár, női négyes, férfi négyes, férfi nyolcas, női nyolcas

GYEPLABDA (Ói Gyeplabda Stadion)

férfi torna, A csoport:

9.30 (2.30): Japán-Ausztrália

10.00 (3.00): Új-Zéland - India

12.15 (5.15): Argentína-Spanyolország

B csoport:

11.45 (4.45): Hollandia-Belgium

18.30 (11.30): Nagy-Britannia - Dél-afrikai Köztársaság

19.00 (12.00): Kanada-Németország

női torna, 1. forduló:

A csoport:

20.45 (13.45): Hollandia-India

21.15 (14.15): Írország - Dél-afrikai Köztársaság

ÍJÁSZAT (Jumenosima Íjász Park) - 1

9.30-12.05 (2.30-5.05): vegyescsapat, nyolcaddöntő

14.15-17.25 (7.15-10.25): VEGYESCSAPAT, negyeddöntő, elődöntő, bronzmérkőzés, DÖNTŐ

KÉZILABDA (Jojogi Nemzeti Sportcsarnok)

férfi torna, A csoport:

9.00 (2.00): Norvégia-Brazília)

11.00 (4.00): Franciaország-Argentína

16.15 (9.15): Németország-Spanyolország

B csoport:

14.15 (7.15): Svédország-Bahrein

19.30 (12.30): Portugália-Egyiptom

21.30 (14.30): Dánia-Japán

3x3-as KOSÁRLABDA (Aomi Városi Sportpark)

10.15-12.25 (3.15-5.25): két női és két férfi csoportmérkőzés

14.00-15.50 (7.00-8.50): két női és két férfi csoportmérkőzés

17.30-19.30 (10.30-12.30): két női és két férfi csoportmérkőzés

21.00-22.50 (14.00-15.50): két női és két férfi csoportmérkőzés

LABDARÚGÁS

női torna:

E csoport (Szapporó Dóm)

16.30 (9.30): Chile-Kanada

19.30 (12.30): Japán - Nagy Britannia

F csoport (Mijagi Stadion):

17.00 (10.00): Kína-Zambia

20.00 (13.00): Hollandia-Brazília

G csoport (Szaitama Stadion):

17.30 (10.30): Svédország-Ausztrália

20.30 (13.30): Új-Zéland - Egyesült Államok

LOVASSPORT (Lovas Park)

17.00-22.15 (10.00-15.15): díjlovaglás, egyéni és csapatverseny, 1. nap

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR (Muszasinonomori Park - Fudzsi Nemzetközi Motorsport Versenypálya) - 1

11.00-18.15 (4.00-11.15): FÉRFI MEZŐNYVERSENY

ÖKÖLVÍVÁS (Kokugikan Aréna)

11.00-14.30 (4.00-7.30): női 57 kg és 69 selejtező, férfi 57, 69 és 91 kg selejtező

17.00-20.30 (10.00-13.30): női 57 kg selejtező, férfi 57, 69 és +91 kg selejtező

RÖPLABDA (Ariake Aréna)

férfi torna, A csoport:

9.00 (2.00): Olaszország-Kanada

16.25 (9.25): Japán-Venezuela

19.40 (12.40): Lengyelország-Irán

B csoport:

11.05 (4.05): Brazília-Tunézia

14.20 (7.20): Oroszország-Argentína

21.45 (14.45): Egyesült Államok-Franciaország

SOFTBALL (Jokohamai Stadion)

nyitókör:

10.00 (3.00): Kanada-Ausztrália

14.30 (7.30): Egyesült Államok-Mexikó

20.00 (13.00): Japán-Olaszország

SPORTLÖVÉSZET (Aszaka Lőtér) - 2

8.30-16.30 (1.30-9.30): NŐI LÉGPUSKA alapverseny, DÖNTŐ; FÉRFI LÉGPISZTOLY alapverseny, DÖNTŐ

STRANDRÖPLABDA (Siokaze Park)

9.00-12.50 (2.00-5.50): négy női vagy férfi selejtezőmérkőzés

15.00-17.50 (8.00-10.50): három női vagy férfi selejtezőmérkőzés

20.00-22.50 (13.00-15.50): három női vagy férfi selejtezőmérkőzés

SÚLYEMELÉS (Tokiói Nemzetközi Fórum) - 1

9.50-12.00 (2.50-5.00): női 49 kg B csoport

13.50-16.00 (6.50-9.00): NŐI 49 KG A CSOPORT

TEKVONDÓ (Makuhari Rendezvényközpont, A csarnok) - 2

10.00-17.00 (3.00-10.00): női 49 kg, férfi 58 kg nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntő

19.00-22.30 (12.00-15.30): NŐI 49 KG, FÉRFI 58 KG vigaszág, bronzmérkőzés, DÖNTŐ

TENISZ (Ariake Teniszpark)

11.00-20.00 (4.00-13.00): férfi egyes, női egyes, férfi páros, női páros első forduló

TOLLASLABDA (Muszasino Sportközpont)

9.00-14.30 (2.00-7.30): férfi és női egyes és páros, valamint vegyes páros csoportmérkőzések

18.00-22.00 (11.00-15.00): férfi és női egyes és páros, valamint vegyes páros csoportmérkőzések

TORNA (Ariake Tornaközpont)

10.00-12.30 (3.00-5.30): férfi selejtező

14.30-17.00 (7.30-10.00): férfi selejtező

19.30-22.00 (12.30-15.00): férfi selejtező

ÚSZÁS (Tokiói Vizes Központ)

19.00-21.30 (12.00-14.30): előfutamok: férfi 400 m vegyes, női 100 m pillangó, férfi 400 m gyors, női 400 m vegyes, férfi 100 m mell, női 4x100 m gyorsváltó

VÍVÁS (Makuhari Rendezvényközpont, B csarnok) - 2

9.00-16.20 (2.00-9.20): női párbajtőr és férfi kard egyéni 64-es tábla

18.00-22.25 (11.00-15.25): NŐI PÁRBAJTŐR és FÉRFI KARD egyéni elődöntő, bronzmérkőzés, DÖNTŐ

VÍZILABDA (Tacumi Vízilabdaközpont)

női torna, A csoport:

15.30 (8.30): Kanada-Ausztrália

18.20 (11.20): Dél-afrikai Köztársaság-Spanyolország

B csoport:

14.00 (7.00): Japán-Egyesült Államok

19.50 (12.50): Kína-Oroszország

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás