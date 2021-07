17 nap, 17 sztár – őket érdemes nézni az olimpián

Simone Biles

A tornázás legnagyobb sztárja 2016-ban négy arany- és egy bronzérmet nyert, és a legutóbbi két vb-n sem adta alább. Az egyéves halasztás megviselte, mert eredetileg Tokióig tervezett, 2020 után vissza akart vonulni, ám aztán túllendült a nehézségeken, újra élvezi a tornát. Az egyéni összetettnek esélyesként vág neki – címvédés 1968-ban volt legutóbb ebben a számban –, és új elemmel is készül.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Simone Biles (@simonebiles) által megosztott bejegyzés

Katie Ledecky

Rio egyik legnagyobb sztárjának számított magabiztos teljesítményével, négy aranyérmével és egy ezüstjével. 1968 után az első úszó volt, aki 200, 400 és 800 méter gyorson is győzött – Tokióban megvédené címeit, ráadásul bekerült a programba az 1500 is, amelynek szintén első számú esélyese. Két váltóban is indulhat a mosolygós amerikai, így akár hat aranyat is gyűjthet, ezzel az olimpia végére 11-szeres bajnoknak mondhatná magát.

Caeleb Dressel

Rióban két aranyérmet szerzett a váltókkal, de a mostani lehet az ő olimpiája, kilépve Michael Phelps árnyékából. A 2017-es budapesti vb-n hét számban győzött, két évvel később hat aranyat és két ezüstöt gyűjtött. Most akár hét számban is esélyes lehet, 50 és 100 gyorson favorit, míg 100 pillangón Milák Kristóffal vívhat nagy csatát.

Novak Djokovic

A szerb teniszező világelsőként és kiváló formában várja Tokiót. Idén megnyerte az Australian Opent, a Roland Garrost és Wimbledont is. Ha az olimpiai aranyat is behúzza, majd a US Openen is diadalmaskodik, az első férfi lehet, akinek összejön a Golden Slam. A világranglista első tíz helyezettje közül négyen már jelezték, hogy nem indulnak, köztük Rafael Nadal és Roger Federer, ez pedig tovább növeli Joker esélyeit a hiányzó olimpiai bajnoki cím eléréséhez.

Oszaka Naomi

A négyszeres Grand Slam-győztes, volt világelső teniszező a Roland Garrostól visszalépett, miután vitába keveredett a szervezőkkel, ugyanis nem volt hajlandó a sajtó rendelkezésére állni, mentális egészségét szem előtt tartva. Ezt követően Wimbledonban sem indult, inkább a családjával volt együtt. Az olimpián, remélhetőleg feltöltődve, ott lesz, hazai pályán bizonyíthat.

Teddy Riner

A francia dzsúdólegenda Londonban és Rióban megnyerte a +100 kg-ot, így most a mesterhármasra hajt, és Nomura Tadahiro mellett az egyetlen háromszoros olimpiai bajnok lehetne a sportágnak. Mindezt a legendás helyszínen, a Budokanban érheti el. Tízszeres vb-győztes, nagy versenyen legutóbb 2010 szeptemberében kapott ki. És már bejelentette, hogy 2024-ben Párizsban is ott lesz.

Kevin Durant

A 2019-es vb kudarca, a hetedik hely után még egy hasonló pofon nem fér bele az amerikai férfi kosárlabda-válogatottnak, amely erős kerettel érkezik az olimpiára. Az NBA-sztárok közül is a legnagyobb név a Brooklyn Nets dobócsatáráé. Durant egy év kihagyás után jó szezont produkált, bár csapatával nem jutott el a nagydöntőig. A legutóbbi két olimpián aranyérmet szerzett, ha ezúttal is sikerül a címvédés, akkor Carmelo Anthony mellett az egyedüli háromszoros olimpiai bajnok lesz.

Mary Kom

Bollywoodi filmbe illő a története, ami természetesen már el is készült 2014-ben, Priyanka Choprával a főszerepben. Szegény paraszti családból felemelkedve lett hatszoros világbajnok ökölvívó, valamint parlamenti képviselő. Londonban bronzérmet szerzett, és mivel már 38 éves, Tokió az utolsó lehetősége az aranyra. Eredményei mellett arra még büszkébb, hogy sok indiai lányt inspirált. Négy gyermeket nevel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mary Kom (@mc.marykom) által megosztott bejegyzés

Allyson Felix

A 35 éves amerikai futó ötödik olimpiáján vesz részt. Eddig hat aranyérmet gyűjtött három ezüst mellett, ha Tokióban is tudja bővíteni a kollekciót, akkor a legeredményesebb női atléta lesz a játékok történelmében. Az utóbbi években a BLM-mozgalomban is felemelte szavát, valamit több védelmet követelt az anyává váló sportolóknak a szponzori szerződésekben.

Shelly-Ann Fraser-Pryce

A jamaikai atléta Pekingben és Londonban is megnyerte a 100 métert, majd Rióban harmadik lett. Már anyaként tért vissza, és lett világbajnok 2019-ben, idén júniusban pedig 10.63 másodpercet repesztett, ami minden idők második legjobb eredménye. A 34 éves „Zsebrakéta” az első nő lehet, aki három különböző olimpián is megnyeri a legnagyobb érdeklődéssel kísért számot.

Armand Duplantis

Az Egyesült Államokban született, de svéd színekben versenyző rúdugró egyértelműen favoritnak számít. Tavaly 6,18 méterre javította a világrekordot teremben, míg szabadtéren 6,15 méterig jutott, megdöntve Szerhij Bubka 26 éves csúcsát. Apja is rúdugró volt, így vérében van a sportág, amelyet először három évesen próbált ki. Vetélytársai jóval le vannak maradva, így Mondo becenevű atléta 21 évesen érhet a csúcsra.

Rory McIlroy

Bár korábban ellenezte a golf olimpiai szerepeltetését, Riótól pedig a Zika-vírus miatt félelmektől lépett vissza – és ezt utólag megbánta –, Tokióban ott lesz az egyik leghíresebb játékos. Az ír golfozó jelenleg 11. a világranglistán, de több nagyágyú is távolmarad a játékoktól, így esélyesnek számít majd a Kasumigaszeki Country Clubban.

Alex Morgan

Az amerikai női futballválogatott a 2019-es vb-t elsöprő teljesítménnyel nyerte meg, többen is jó teljesítményt nyújtottak, köztük Alex Morgan is, aki eddig 180 meccsen 110 gólt szerzett. Tavaly májusban született meg gyermeke, Charlie, így a halasztás a csatárnak jól is jött, hiszen így újra formába került. Az amerikaiak 1999-es és 2015-ös vb-győzelmük után az olimpián lemaradtak az első helyről, most ezt a sorozatot törnék meg.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Alex Morgan (@alexmorgan13) által megosztott bejegyzés

Pedri

A 18 éves spanyol középpályás a labdarúgó Európa-bajnokságon lenyűgözte a szurkolókat és a szakértőket, a torna legjobb fiatal játékosa lett. Edzője, Luis Enrique egyenesen azt mondta, hogy ennyi idősen Andrés Iniesta sem tudott így teljesíteni. Most néhány nap pihenő után már Tokióban bizonyíthat. Az Eb-bronzérmes spanyol keretből öt társával – Unai Simon, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Pau Torres és Eric Garcia – került be az olimpiai csapatba, és ez a spanyol válogatott a futballtorna egyik nagy esélyese a brazillal együtt.

Sky Brown

Mindössze 13 évesen indul az olimpián a gördeszkázás vb-bronzérmese, ezzel a legfiatalabb brit olimpikon lesz a nyári játékok történelmében, Japánban született, édesanyja japán, így számára ezért is különleges lesz Tokió. Trükkjeitől biztosan leesik az állunk. Egyébként is nagy léptekkel halad a sztárrá válás útján: már popszáma is megjelent és megnyerte a Dancing with Stars tévéműsor gyerek kiadását.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sky Brown (@skybrown) által megosztott bejegyzés

Tanaka Masahiro

A baseball Japánban nemzeti sportnak számít, a válogatott egyik legnagyobb sztárja pedig Tanaka, aki a New York Yankeesben töltött hét szezon után 2020-ban hazatért. Amerikában 155 millió dolláros szerződése volt, most két év alatt 17 milliót keres. A 2008-as olimpián is szerepelt, a mostani keretből az egyetlen játékos, akinek van ötkarikás tapasztalata. A baseball most tér vissza az olimpia műsorára, hat csapat indul.

Wilfredo León

A röplabda Cristiano Ronaldójának hívják a kubai születésű, de 2019 óta lengyel színekben versenyző ütőjátékost. Már 14 évesen válogatott volt, vb-ezüstérmet szerzett Kubával, aztán Európába került, és felesége révén megkapta a lengyel állampolgárságot. Az előző olimpiákon rendre ötödik helyezett válogatottat egyből az esélyesek közé emelte. A legjobban kereső röplabdázó a világon jelenleg.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás