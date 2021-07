Keleti Ágnes a főszereplője a NOB szívmelengető olimpiai videójának

A videót az ENSZ jószolgálati nagykövete, Danai Gurira színésznő (Fekete párduc) narrálja, a filmet pedig az a Martin Desmond Roe és Travon Free készítette, akik a Két távoli idegen (Two Distant Strangers) című kisfilmmel több nemzetközi díjat is megnyertek, köztük a legjobb rövidfilmért járó 2021-es Oscar-díjat is – írja az eurosport.hu.

A közel kétperces klipben felvillannak az elmúlt száz év legmaradandóbb pillanatai, legnagyobb hősei, akiket Keleti Ágnes szemszögéből látunk. A végén pedig feltűnik a legújabb nemzedék. Sky Brown, a britek 13 éves gördeszkása minden idők egyik legfiatalabb olimpikonja lehet.

Az Amit Ágnes látott című videó a #StrongerTogether (együtt erősebbek vagyunk) kampány részeként készült.

Nyitókép: Kovács Tamás