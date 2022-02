Nekibátorodtak a pekingi szervezők, lazítanak a szurkolási megkötéseken

A játékokra jegyeket nem lehetett vásárolni még a helyi lakosoknak sem, mert a szervezők ezzel is szerették volna megakadályozni, vagy legalább lassítani a vírus terjedését.

A pekingi szervezőbizottság azonban most kiválasztott egy meghatározott létszámú közönséget olyan személyek közül, akik már az elmúlt hetekben is ellenőrzés alatt voltak, és az eseményekre való bejutáshoz még át kell esniük néhány szigorú járványügyi vizsgálaton.

"A következő lépésünk az, hogy figyelembe véve az igényeket,

be fogunk juttatni a versenyekre nagyobb létszámú közönséget, mert a zárt buborékrendszerben maximálisan az ellenőrzésünk alatt tartjuk a vírushelyzetet"

– mondta Huang Csun, a szervezőbizottság vírusmegelőzési és ellenőrzési irodájának igazgatója.

A szakember közlése szerint a nézők a sportolóktól és az olimpián dolgozó más hivatalos személyektől elkülönítve lépnek majd be a létesítményekbe, és hagyják el azokat, a helyszíneken pedig a számukra előzetesen kijelölt ülőhelyeket foglalhatják csak el. Több koronavírusteszten is át kell esniük, valamint hetekre visszamenőleg be kell mutatniuk az egészségi állapotukról szóló jelentést, és az eseményt követően is hetekig ellenőrizni fogják még őket. Karanténba nem szükséges vonulniuk a sportesemény látogatását követően, viszont azt tanácsolják nekik, hogy egy ideig kerüljék a közösségi tereket és ne menjenek nagyobb tömegbe.

A pekingi szervezőbizottság közlése szerint a hétfőn elvégzett repülőtéri tesztek közül egy sem hozott pozitív eredményt, a már a buborékban tartózkodók között pedig csupán hat pozitív eredmény volt, ami a legalacsonyabb szám az elmúlt két hétben.

"Jelenleg

annak az esélye, hogy valaki a buborékban tartózkodva megfertőződjön a vírussal, kevesebb, mint bárhol máshol"

– jelentette ki Brian McCloskey, a pekingi játékok orvosszakértői bizottságának elnöke.

Kína már szeptemberben jelezte, hogy külföldi nézők nem látogathatják a téli olimpia versenyeit, ugyanakkor előzetesen abban reménykedett, hogy a létesítmények a befogadóképességük nagyjából 30 százalékáig megtölthetők lesznek helyi közönséggel.

A csarnokban, vagyis zárt térben lebonyolított rövid pályás gyorskorcsolya versenyeken azt lehetett látni, hogy a nézőtér alsó részét foglalhatták el drukkerek úgy, hogy minden második széket szabadon kellett hagyniuk, tehát a családtagok sem ülhettek egymás mellé, mint az máshol gyakran lenni szokott.

A megnyitón is hasonló volt a helyzet: Az olimpiai és a kínai zászló a 2022-es pekingi téli olimpia nyitóünnepségén 2022. február 4-én. MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi

A tavaly nyári, tokiói olimpián sem külföldi, sem japán nézők nem vehettek részt a koronavírus-járvány miatt.

A buborék tehát nem pukkad ki, de...

Azért nem maradt visszhang nélkül a jelek szerint eredményes buborék kialakítása.

Kolbenheyer Zsuzsanna, a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) vezető testületének magyar tagja arról számolt be korábban, hogy a helyi teszteléssel akadnak gondok annak túlzott érzékenysége miatt. Kim Meylemans belga szkeletonos azt nehezményezte, hogy tévedésből vitték karanténba, és hosszas kálvária után a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabadította ki. (Több más kifogás is érte a tesztelést és a karanténintézkedéseket, ezekről hamarosan beszámolunk, ahogy a szervezők vonatkozó állásfoglalásáról is.)

Vasárnap 24, hétfőn 6 pozitív esetet regisztráltak a pekingi szervezők. Az olimpiai falu január 23-i megnyitása óta 393-an akadtak fenn az ellenőrzésen.

