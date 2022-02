Tévesen karanténba zárták az olimpikont, a NOB szabadította ki

Egy elkeseredett Instagram-videó kellett ahhoz, hogy a belga skeletonversenyző, Kim Meylemans kiszabaduljon az egyik kínai karanténintézményből, ahová tévedésből vitték. Az ügyében a belga olimpiai bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is közbenjárt – írja a hvg.hu.

Meylemans koronavírustesztje pozitív lett, amikor megérkezett Kínába, ami azt jelentette, hogy karanténba kellett vonulnia, de hiába lett több tesztje is negatív, nem engedték ki, hanem egy másik karanténintézménybe szállították át. Innen jelentkezett be sírva egy videóban, amelynek eredményeként a NOB is közbelépett.

Meylemans továbbra is el van szigetelve egy szobában, és tesztelni fogják többször is, de legalább tud edzeni. A női skeletonverseny jövő héten kezdődik.

Nyitókép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images