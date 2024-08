Szabó László: 68 aranyéremért utazunk Párizsba – kezdődik a paralimpia

Szerdán kezdődik és szeptember 8-ig tart Párizsban a XVII. nyári paralimpia, amelyen mintegy 180 ország 4400 sportolója vesz részt. Magyarországot 13 sportág 68 versenyszámában 39 versenyző képviseli a francia fővárosban. Az előző, tokiói játékokon 7 arany-, 5 ezüst- és 4 bronzérmet nyertek a magyarok. A budapesti Eiffel Műhelyházban tartott augusztus 13-ai ünnepségen tették le az esküt a magyar küldöttség tagjai. A fogadalomtétel szövegét a sportolók részéről a hetedik paralimpiájára készülő Krajnyák Zsuzsanna, tizenkétszeres paralimpiai érmes vívó és az újonc Rescsik Csaba, Európa-bajnoki ezüstérmes sportlövő, a trénerek képviseletében Karnok Marcell para kajak-kenu edző, a hivatalos személyek nevében pedig Karakas Hedvig, a Látássérültek Nemzetközi Sportszövetségének sportbizottsági tagja mondta el. A magyar zászlót az ötödik paralimpiáján szereplő, paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, Illés Fanni viszi a megnyitón.

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke az InfoRádióban úgy fogalmazott, „minden összetevőben, minden létező matematikai formulában növelni tudtuk a részvételünknek a súlyát”. Ezzel arra utalt, hogy az előző játékokon, Tokióban 10 sportágban 38 sportoló indult magyar színekben, vagyis Párizsban eggyel több versenyzőnk lesz jelen, és hárommal több sportágban (lovaglás, cselgáncs, bocsa) szerepelnek a magyar résztvevők. Szabó László emlékeztetett, hogy a korábbi paralimpiákon ebben a három sportágban is indultak már magyarok, legutóbb azonban nem sikerült kvótát szerezni.

Mint mondta, nem szeretne cinikusnak vagy nagyképűnek tűnni, de

mivel 68 versenyszámban indulnak, 68 aranyéremért utaznak ki Párizsba.

„Minden professzionális sportoló számára csak az lehet a cél, hogy megnyerje a versenyét, még akkor is, hogyha adott esetben felméri a realitásokat, akkor is ez kell, hogy a fejében legyen” – jegyezte meg a sportvezető.

A Magyar Paralimpiai Bizottságnak az az elvárása, hogy minden magyar résztvevő hozza ki magából a lehető legtöbbet, és ha lehet, ha a körülmények is megengedik, próbáljon meg nyerni. Az előző paralimpián tizenhat szerzett éremmel a 18. helyen végzett Magyarország az éremtáblázaton, Szabó László szerint ezt a pozíciót kellene megtartani. „Itt van a magyar parasport helye, a középmezőny tetején, az élmezőny alját kaparászva” – tette hozzá.

A párizsi magyar paralimpiai csapat úszás:



Adámi-Rózsa Zsanett, Hotz Csenge, Illés Fanni, Iván Bence, Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Száraz Evelin



kajak-kenu:



Boldizsár Dalma, Kiss Tibor, Molnár Nikoletta, Suba Róbert, Varga Katalin, Kiss Péter Pál



kerekesszékes vívás:



Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Madarászné Mező Boglárka, Osváth Richárd, Tarjányi István, Veres Amarilla



asztalitenisz:



Arlóy Zsófia, Major Endre, Pálos Péter, Szvitacs Alexa



atlétika:



Biacsi Bernadett, Biacsi Ilona, Ekler Luca, Luterán Petra, Szőllősi István



bocsa:



Szabó Alexandra, Nagy Vivien



sportlövészet:



Dávid Krisztina, Rescsik Csaba, Gurisatti Gyula



erőemelés:



Tunkel Nándor



íjászat:



Gáspár Tamás



kerékpár:



Wermeser Zsombor



lovaglás:



Fonyódi Ildikó



cselgáncs:



Burányi Flóra



triatlon:



Mocsári Bence

A sportvezető úgy fogalmazott, öt sportág „húz bennünket”, amelyekben éremesélyeseink vannak: az asztalitenisz, a kajak-kenu, a vívás, az úszás és az atlétika. Ezeken kívül reményei szerint lehet még további két-három olyan sportág is, amelyekben bravúrt bemutatva dobogós helyet vagy helyeket szerezhetnek a magyar indulók. Szabó László tájékoztatása szerint az MPB elnöksége nem érmek számában „gondolkodik”, hanem

inkább a nemzetek ranglistáján elfoglalt hely lesz a fontos,

illetve az, hogy úgy tudjanak egymás szemébe nézni a Párizsban nyújtott teljesítmények után, hogy elmondhassák: „mindannyian elvégeztük azt, ami tőlünk elvárható volt”. Az MPB elnöke szerint akkor lehetünk büszkék a paralimpia után, ha ő személy szerint „a sportvezetői, sportdiplomáciai terepen” teljesít jól, a versenyzők pedig a sportpályákon, küzdőtereken érik el céljaikat.

Kik lehetnek a magyar aranyesélyesek?

A Tokióban aranyérmet nyert hét magyar sportoló mindegyike kivívta az indulás jogát a párizsi játékokra is. Szabó László szerint az úszók közül Pap Biankának és Konkoly Zsófiának egyaránt „jó esélye van arra, hogy meg tudja védeni a címét”, Illés Fannit pedig képesnek tartja arra, hogy ezúttal is érmet szerezzen. Szintén címvédőként utazott Párizsba Veres Amarilla párbajtőrvívó, aki nagyon erős mezőnyben lett a végső győztes az előző paralimpián, azóta pedig még inkább „nehezedtek a feltételek” ebben a fegyvernemben az MPB elnöke szerint, de nagyon bízik az elszántságában, ami neki is szép szereplést hozhat.

Kiss Péter Pál a kenusok 200 méteres számában lett aranyérmes három évvel ezelőtt. Szabó László úgy véli, „nem kérdés, jelenleg is ő a legjobb a mezőnyben, így nagyon szép reményei lehetnek”. Azonban minden azon múlik, hogy az adott versenynapon ez bebizonyosodik-e. Pálos Péter asztaliteniszező 2012-ben és 2021-ben is legyőzhetetlennek bizonyult, és bár augusztus 31-én már a 39. életévét tölti be, a riválisok száma pedig nem lett kevesebb, az ő esetében is a napi teljesítmény, állapot, „órára, akár perce lebontott forma dönthet”. Ekler Luca a magyar küldöttség hetedik címvédője, a többszörös világ- és Európa-bajnok Tokióban világcsúccsal lett paralimpiai bajnok távolugrásban. A sportvezető úgy fogalmazott, tőle „szinte elvárás”, hogy a francia fővárosban is aranyérmet nyerjen ebben a versenyszámban. Sőt, mivel sprintszámokban is indul, további sikerekben is reménykedhet, ugyanis futásban is sokat erősödött az elmúlt három évben. Tokióban 100 méteren a negyedik, 400 méteren az ötödik helyen végzett, vagyis nagyon közel volt a dobogóhoz már akkor is, most talán több számban is érmet akaszthatnak majd a nyakába.

A szervezésre eddig nem lehet panasz

Minden magyar sportoló legkésőbb négy-öt nappal a versenye előtt érkezik meg Párizsba. Szabó László úgy gondolja, mivel ezúttal nem kell akklimatizálódni, ennyi időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a résztvevők alkalmazkodjanak a körülményekhez, illetve a helyszínhez. Hozzátette: a párizsi edzésfeltételek biztosítottak, a felmerülő kéréseket teljesítették, valamint a kísérő stábok, szakemberek is időben odaérnek a helyszínre. Mint fogalmazott, a szállás, az olimpiai falu, az utazási körülmények „kompaktak, rendben vannak”, nem lehet kifogással élni a szervezéssel kapcsolatban.

Szabó László úgy értesült, hogy közel telt ház lesz valamennyi eseményen, már több mint 1,75 millió jegyet adtak el a paralimpia versenyeire. „Biztos vagyok benne, hogy ez a szám minden nappal nőni fog, sőt még az adott versenynapon is, úgyhogy az uszodától az atlétikai stadionig, a dzsúdóteremtől a lovaspályáig és a triatlonversenyektől a kajak-kenuig mindenhol óriási szurkolásra számíthatnak a versenyzők” – összegzett a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.