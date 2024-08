Halász Bence a negyedik olimpiai érmes magyar atléta a XXI. században

Halász Bence remek versenyzéssel, 79,97 méteres legjobb dobásával ezüstérmes lett a párizsi olimpián kalapácsvetésben. A szombathelyi dobót csak a kanadai Ethan Katzberg előzte meg, a 84,12 méteres eredményét senki sem tudta megközelíteni. Halász ezzel a világbajnokság és az Európa-bajnokság után az ötkarikás játékokon is dobogóra állhatott.

Hasonló teljesítményre csak három másik atléta volt képes a 2000-es években. A legnagyobb siker Pars Krisztián nevéhez fűződik, aki szintén a szombathelyi Dobó SE versenyzőjeként olimpiai bajnok lett 2012-ban Londonban. A most 42 éves kalapácsvető nyert két Európa-bajnoki címet és vb-n is kétszer állhatott a dobogó második fokára. A sikerei után sérülések nehezítették a pályafutását, emiatt a riói olimpián csak a hetedik helyig jutott, majd egy doppingvétség miatt ki kellett hagynia, és utána már nem tudta megközelíteni korábbi sikereit. Az idén még azért küzdött, hogy pályafutása ötödik olimpiájára is eljusson (Athénban ötödik lett, Pekingben negyedik helyezett, ezután következett a londoni diadal, amit a riói hetedik hely követett), de nem járt sikerrel.

Olimpiai ezüstérmes lett 2004-ben Athénban Kővágó Zoltán. Először a dobogó harmadik fokára állhatott fel diszkoszvetésben, de az eredetileg az élen végző Fazekas Róbert doppingügye miatt előre lépett a második helyre. A most 45 éves, olimpiai ezüstérmes szolnoki sportoló csaknem két évtizedig tartozott a szám legjobbjai közé. 2012-ben Európa-bajnoki bronzérmes lett, és szerepelt a pekingi és a riói olimpián is, utóbbin hetedik lett. A londoni ötkarikás játékokat egy máig vitatott doppingügy miatt kellett kihagynia. Kővágó Zoltán ma őrnagyi rangban szolgál a Magyar Honvédségnél. Tavaly néhányan tévesen úgy értelmezték, hogy róla van szó, amikor több lap is arról számolt be, hogy letartóztatásban van egy olimpiai ezüstérmes magyar sportoló, akit kábítószer-terjesztéssel és birtoklással gyanúsítanak. Az Infostart értesülései szerint ez teljesen téves értelmezés volt, és Kővágó Zoltánnak semmi köze nem volt a cikkekben említett bűnügyhöz.

A negyedik érmes atléta Márton Anita, aki súlylökésben lett bronzérmes Rio de Janeiróban. Ő a magyar atlétika egyetlen világbajnoka, a 2018-as birminghami fedett pályás vb-n nem talált legyőzőre, nyert kétszer fedett pályán Eb-t is, de volt ezüstérmes szabadtéri világbajnokságon és kétszer Európa-bajnokságon is. Gyermeke születése után kijutott a legutóbbi, tokiói olimpiára, majd a tavalyi, budapesti világbajnokság után, ahol nem tudott döntőbe kerülni, bejelentette a visszavonulását.