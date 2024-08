Ilyés Ferenc: bőven van okunk a bizakodásra, még jobb lesz mindkét kézicsapatunk

A magyar női válogatott a hatodik, míg a férfi válogatott a tizedik helyen zárta a párizsi olimpia kézilabdatornáját. 1976, 1980 és 2004 után negyedszer fordult elő, hogy mindkét nem mezőnyében volt ötkarikás magyar résztvevő. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke azt mondta az InfoRádióban, hogy az egyre inkább kiegyenlítődő erőviszonyok miatt nagyon nehéz kijutni a tizenkét csapatos olimpiára, ezért nagy teljesítménynek tartja, hogy mindkét válogatott ott lehetett Franciaországban. Hozzátette: nemcsak az olimpiai indulás kiharcolása nehéz, hanem ott jó eredményt elérni is nagy kihívás.

Ilyés Ferenc szerint az olimpián olyan válogatottak is bebizonyították, hogy képesek felvenni a küzdelmet a nagy csapatokkal, amelyeket korábban könnyedén legyőztek a legjobbak. Mint fogalmazott, rendkívül erős volt a mezőny mind a férfiaknál, mind a nőknél, ezért

nagy küzdelmek árán lehetett elérni egy hatodik és egy tizedik helyet is.

A szövetség elnöksége előzetesen mindkét csapattól azt várta, hogy jusson be a legjobb nyolc közé, a férfiaknak azonban ez most nem sikerült, igaz, nekik volt nehezebb a dolguk, hiszen erős csoportba kerültek. Ezzel együtt Ilyés Ferenc szerint „emelt fővel jöhettek haza” a férfi válogatott játékosai is, ugyanis valamennyi ellenféllel szemben pariban voltak, és még a sorsdöntő, franciák elleni utolsó csoportmeccs véghajrájában is volt reális esély a fordításra.

Ami nem sikerült a férfi csapatnak, azt teljesítette a női válogatott, amely az MKSZ elnöke szerint megérdemelten jutott tovább a csoportjából, és nagyot harcolt azért, hogy ott lehessen az egyenes kieséses szakaszban. Úgy véli, a svédek elleni negyeddöntőben is „mindent beleadtak”, de az utolsó öt másodpercben hosszabbításra mentették a párharcot a skandinávok. Hozzátette: a kétszer öt perces hosszabbításban „lelki fölénybe kerültek” a svédek, gyors gólokat szereztek, amelyekre már nem jött válasz Golovin Vlagyimir együttesétől, ugyanis nagyon elfáradtak a magyar játékosok.

Ilyés Ferenc elmondta: mindkét csapatra büszke, mert jól helytálltak az olimpián, és meg tudták nehezíteni a legjobbak dolgát. Mint fogalmazott,

a jövőt illetően bőven van ok a bizakodásra, mert várhatóan mindkét válogatott magja együtt marad,

hosszú távra tervezhetnek a szövetségi kapitányok a jelenlegi játékosállománnyal azzal együtt, hogy néhányan nem húzzák már magukra többször a címeres mezt.

Az MKSZ elnöke megjegyezte: a csapat gerince adott mindkét válogatottnál, ugyanakkor néhány fiatal játékos beépítésére is szükség lesz. Azzal, hogy Los Angeles lesz a következő olimpia házigazdája, mindkét nem mezőnyében elvisz egy-egy helyet egy olyan válogatott, amely nem rendszeres résztvevője az ötkarikás játékoknak, és Ilyés Ferenc szerint ez kissé megnehezíti majd a kvalifikációt, de bízik benne, hogy ismét ott lehet majd a tornán mindkét csapatunk. „Egyes játékosok most még talán nincsenek karrierjük csúcsán,

ők még sokat fejlődhetnek, és néhány fiatallal kiegészülve bebizonyíthatják majd 2028-ban, hogy képesek a még jobb olimpiai szereplésre”

– reménykedett.

Ilyés Ferenc végül elmondta: a női válogatottat irányító Golovin Vlagyimir és a férfi csapat szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez is élvezi a teljes elnökség bizalmát, a szövetség velük képzeli el a jövőt. Felidézte, hogy a felkészülés során a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt igyekeztek minden olyan kérést teljesíteni, ami felmerült a két szakember és segítőik részéről, és úgy gondolja, hogy mindketten eredményesen dolgoztak, éltek a kapott lehetőségekkel. Az MKSZ elnöke reményét fejezte ki, hogy folytatódhat a közös munka, és továbbra is jól tudnak majd együttműködni.