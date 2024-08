Gulyás Michelle: mentálisan úgy készültem, mint még soha

„Ezzel alszom majd” – mondta az aranyéremre mutatva Gulyás Michelle, az eredményhirdetés után a sajtónak nyilatkozva.

A 23 éves öttusázó a remek csütörtöki vívással (24-11-es eredmény) alapozta meg a jó olimpiai szereplést, aztán hibátlanul lovagolt, majd az úszás után a második helyről vágott neki a kombinált számnak, a francia Elodie Clouvel mögött. Ott pedig bár a négyből egyszer lőtt hibátlanul, a hibák után gyorsan javított, és meg tudta előzni a hazai versenyzőt, már az első kör végén. Lendületes futása a végén 1461 pontos eredményt jelentett – ami egyúttal világcsúcs.

„Az utolsó lövészetnél éreztem, hogy megvan, addig nem gondoltam bele.

Akkor láttam, hogy a francia lány kettőnél tart, meg a koreai is, mondtam, hogy most már tök mindegy, mi történik, ha bele is halok és letörnek a lábaim, lefújja a szél a karomat, akkor is beküzdöm magamat. Annyira feldobott, hogy úgy éreztem, mindegy, hogy milyen futóverseny alakul ki a végén, még Usain Boltot is lefutnám szerintem. Igyekeztem kizárni azt, hogy egy olimpián vagyok, próbáltam átvenni azt a fesztiválhangulatot, ami itt volt, és csak arra figyelni, hogy mi a dolgom. Tudtam, hogy nagyon jó felkészülést folytattam az utóbbi időben, mindent megtettem azért, hogy jó legyek, és hogy ha kihozom azt magamból, ami bennem van, végre először, akkor abból valami jó is kisülhet a végén. A futás előtt nem fogalmaztam meg semmit, amikor elindultam. Mindenképpen az volt a célom, hogy taktikusan fussak, mert arra számítottam, hogy hatalmas futóverseny lesz a végén, de szerencsére mögöttem rosszabbul lőttek, mint én, és a futásom volt annyira erős, hogy nem tudtak rám annyira feljönni” – fejtette ki a friss olimpiai bajnok.

Korábban volt gondja a lovaglással, a júniusi kínai vb-n három ellenszegülés után ki is zárták és nem kapott pontot, most viszont hibátlanul teljesítette a pályát. „A lovaglás után lekerült rólam a teher és próbáltam élvezni a versenyt. Nyilván a laser run előtt érzi mindenki a feszültséget, mert látjuk, hogy ki hogy indul, hány másodperccel vagyunk egymás mögött, de én ezt próbáltam kizárni. A lovas bemelegítés előtt nem feszült voltam, csak koncentráltam, mert az volt a célom, hogy minél jobbat lovagoljak” – emelte ki Gulyás Michelle, hozzátéve, az volt a célja, hogy két olyan lovaglással fejezze be, amire jó lesz visszaemlékezni.

A dobogón elérzékenyült, mint elmondta, lepörgött előtte a versenynap és a teljes év. „Eszembe jutott mindenki, aki támogatott, a sok negatív dolog, ami ért, és ennek ellenére mégis felül tudtam kerekedni rajta.

A nehézségek, minden kitört belőlem.”

Gulyás Michelle olimpiai indulása sokáig kérdéses volt, ugyanis Martinek János szövetségi kapitány az elfogadott válogatási elvek alapján nem őt, hanem Erdős Ritát jelölte. A szakmai bizottság nem tudott egyértelmű döntést hozni, ezért maradt ez a feladat a szövetség elnökségére. Balogh Gábor, a szövetség elnöke azt mondta, azt kellett átgondolniuk, kivel tud a magyar öttusa eredményesebb lenni, előrelépni, a kiutazó csapat tagjai kivel alkotnak nagyobb egységet, kik tudják egymást jobban motiválni. Végül titkos szavazáson az elnökség tagjai 9-2 arányban támogatták Gulyás Michelle indulását Erdős Ritáéval szemben.

Ezzel kapcsolatban az újdonsült bajnok megemlítette, hogy a lapok "nagyon kedvesen" írtak róla. „Lehet, hogy olyan szempontból segített, hogy mentálisan úgy készültem erre a versenyre, mint még soha. Fizikálisan is úgy összeszedtem magamat, az edzők is olyan szinten támogattak, mint soha. Olyan összefogás volt mögöttem, amire szükségem volt, megkaptam mindent, amire szükségem volt, ha nem így lett volna, most nem lenne egy aranyérem a nyakamban.”

Elárulta, hogy 2021-ben már volt egy hasonlóan nehéz időszaka, de az ilyen helyzetből tud erőt meríteni és felülkerekedni, úgy, hogy a környezete is meglepődik rajta.

„Úgy éreztem, hogy azok az emberek, akik mögöttem álltak eddig, megérdemlik, hogy közösen megéljük ezt a pillanatot.

Amikor beértem, és mindenki mosolyogva zokogott, az olyan boldogsággal töltött el - persze az eredmény is -, de hogy ezt így, közösen éltük meg, közösen értük el, annak ellenére, hogy egyéni sportág az öttusa, hogy nagyon jó érzés volt.”

Kiemelte, hogy nem érezte nyomásnak, hogy a közönség nagy része a francia versenyzőnek szurkolt, hiszen magyarok is voltak a nézőtéren.

Gulyás Michelle szertornászként kezdte, majd 11 éves kora óta öttusázik, jelenleg az UTE sportolója. Volt világbajnokságon második és harmadik, és Eb-n is szerzett bronzérmet egyéniben. A tokiói olimpián is részt vett, akkor a 12. helyen végzett 20 évesen.

Húsz éve, Athénban Vörös Zsuzsanna nyert olimpiát öttusában, Gulyás Michelle a második magyar nő, aki aranyérmet szerzett ebben a számban.

Civilben sem unatkozik, az NKE-n bűnügyi nyomozó szakirányon végzett tavaly.