Új sztárja van a párizsi olimpiának - de nem sportoló!

Az úszóversenyek közönsége nem kis megdöbbenéssel látta, amint a medencéhez gyalogol és tarka fürdőnadrágos fiatalember, aki egyáltalán nem látszott versenyzőnek. Aztán még jobban elcsodálkoztak, amikor a kissé pocakos ifjú egy fejessel a vízbe ugrott és a medence fenekéről felhozott egy szétázott papírpoharat.

Mint kiderült, az amerikai úszónő, Emma Weber hagyta el a poharat és az valahogy bele esett a medencébe. Márpedig az ott nem maradhatott, ezért az egyik karbantartó vállalkozott a nem mindennapi mutatványra. Fürdőnadrágra vetkőzött és a közönség, valamint a tévénézők szeme láttára beúszott a pohárért. A közönség kezdeti megrökönyödését követően mindez nagy derültséget keltett és a segítőt megtapsolták

A new star has been lit up at the Paris Olympics - a random man in multi-colored swim trunks



He dived into the pool to find the lost cap of American swimmer Emma Weber and came out famous.



The man was even nicknamed "Bob the Cap Catcher". pic.twitter.com/E6N9twLdRU