Kökény Beatrix: A mostani generáció már lazább, nem izgulják túl

Kökény Beatrix szurkolóként és édesanyaként van kint a párizsi olimpián – drukkol a női és a férfi kézilabda-válogatottnak is, utóbbiban szerepel fia, Imre Bence. A női csapat brazilok elleni győztes mérkőzése után kértük értékelésre a csarnok előtt.

„Aggódtam egy kicsit, de szerencsére nagyon hamar átlendültünk és feljöttünk. 24-21-nél azt mondtam, hogy legalább döntetlen lesz. Szerintem Klivinyi Kignának nem adtak meg egy szabaddobást, akkor kicsit bosszús voltam. Ahogy elkezdtek a magyarok dominálni, a brazilok megijedtek, kapkodtak, és Bíró Blanka extra védéseket mutatott be. Arról nem is beszélve, hogy Simon Petra bebizonyította, van vér a pucájában. Nem sokan vállalták volna el ezt a fél átlövést ilyen szituációban” – mondta arról, hogy a 19 éves irányító az utolsó másodpercekben szerzett győztes gólt a brazilok ellen. Simon Petra ráadásul az FTC neveltje, ezért az FTC Kézilabda Akadémia sportigazgatója rá külön büszke, de természetesen az egész csapatra.

A női válogatott korábban többször leblokkolt a nagy feladatok küszöbén, vagy csak egy félidőt bírt a nevesebb ellenféllel szemben. Idén viszont rácáfoltak már erre a játékosok, ezt jól mutatja a svédek legyőzése az olimpiai selejtezőn, vagy az is, hogy az első párizsi mérkőzésen megszorongatták a franciákat. A brazilok ellen aztán ötgólos hátrányból fordítottak a mieink.

„Olyan érzésem volt, mint decemberben, a horvátok elleni vb-meccsen, amikor bejött Simon Petra és Klivinyi Kinga, akkor is ők fordították meg az állást rövid húzásaikkal, és valószínűleg Golovin Vlagyimirnek is ez volt a célja, hogy a gyors játékkal megtörje a brazilokat” – mondta a taktikai változtatásról.

Ezen kívül pedig fontos a mentális tartás is. „A mostani generáció már lazább, nem izgulják túl, az én gyerekem sem izgul annyira, mint mi.

A fiatalok magukkal tudják húzni az idősebbeket, és ők is erősebbé válnak mentálisan.

A horvát meccsen átbillentek, és a magyarországi selejtező megerősítette őket a hitükben. Ez volt éveken át a probléma, hogy nem hittek magukban” – fejtette ki a korábbi Eb-győztes, vb- és olimpiai második játékos.

Kökény Beatrix szerint az 1998-99-es generáció tagjai most érnek be, hiszen most vannak a legjobb kézilabdás korban. Mellettük ott vannak a még fiatalabbak, Vámos Petra és Simon Petra is. Ezek a generációk már mind nyertek ifjúságiban, juniorban világversenyeket, tudják, hogyan kell győzni. Ezzel együtt meg kell várni, amíg beérnek. Simon Petra 2004-esként van itt, mert extratehetséges, előbb érik, mint a többiek. A 2000-es és 2002-es generációból biztos fognak még felnőni mellé és a válogatott segítségére lehetnek – tette hozzá, egyúttal azt kérve, hogy a szurkolók is legyenek türelmesek. Hogy van-e türelem? A korábbi irányító szerint úgy kell folyamatosan fejlődve összerakni a négy évet, hogy ne legyen kérdés, hogy ott vagyunk az olimpián.

A magyar női együttes legközelebb kedden délután Angolával találkozik.

„Nagyon nehéz meccs lesz, mert érdekes ellenfélről van szó, amelyik más stílusban játszik. Nem sűrűn játszunk velük. Fizikálisan megerősített, jó lövőerővel, cselezőképességgel megáldott játékosok alkotják a keretüket, de taktikailag összezavarhatók, abban mi sokkal jobbak vagyunk. Nem lesz egyszerű dolgunk, de 4 ponttal már nézegethetünk, hogy mi lesz” – mondta Kökény Beatrix az esélyekről.

És akkor most az édesanya következzen – hiszen az is fontos téma, hogyan élte meg, ami Imre Bencével történt az elmúlt bő fél évben. A 21 éves szélső a januári Európa-bajnokságon robbant be, aztán kulcsszerepe volt az olimpiai kijutásban, majd bejelentették, hogy a következő szezont már a német sztárcsapatban a THW Kielben kezdi.

„Ez a 6-7 hónap, ahogy a gyereknek is, nekem is hullámvasút volt.

Ha valaki azt mondja tavaly a junior vb-n, hogy Bence egy év múlva olimpián játszik, azt feleltem volna, menjen orvoshoz.

Nagyon gyorsan történtek az események. Tudtam, hogy ügyes és tehetséges, de engem lepett meg legjobban, ahogy beállt az első Eb-meccsen és ahogyan játszott. Tudtam, hogy jól dob, jól ugrik, de hogy ennyire át tudja venni a feelinget, ennyire elkapja a hév, ennyit bír futni, azt nem gondoltam volna. Utána még megspékelte ezt a teljesítményt a portugálok elleni selejtezőn, ami a magyar kézilabda jövőjét befolyásoló találkozó volt. Mi is csak nézzük. Büszkék vagyunk, de nem tudjuk magunkhoz mérni. Nem izgult, én mindig is izgultam, és az apukája is. Skandináv stílusban kezeli ezt, és hamarabb el is engedi a meccseket, könnyebben el tud szakadni, ha ki is kapnak. Nálunk még temetői hangulat, síri hangulat volt az öltözőben egy vereség után. Örülök, hogy lelkileg nem így éli meg, túl tud lépni ezeken” – mondta büszkén.

Hozzátette, hogy az édesapa, Imre Géza gyorsaságát örökölte Bence, a kézilabdás géneket pedig anyai ágról kapta – ehhez jön, hogy nem feszüli túl a meccseket, ez így elég jó kombinációnak tűnik.

„Az ego is nagyobb, de ez kell a játékhoz.”

Kökény Beatrix elmondta azt is, hogy ő ilyenkor ugrál, szurkol, tapsol, férje viszont ülve nézi a meccseket.