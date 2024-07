Argentína ellen javíthatnak Lékai Mátéék - élőben

Az esti program meglepetéssel indult, a norvégok 27-22-re verték a házigazda franciákat, akiknek így már két vereségük van. Ez alaposan megkavarhatja az erőviszonyokat a magyar csoportban.

A mieink Argentína ellen változatlan kerettel kezdtek, a kapuban Palasics Kristóf állt.

Bő fél perc után Bóka Bendegúzt állították ki, de az argentinok nem tudták megszerezni a vezetést kínai figura után, mert beléptek. Ancsin Gábor a másik oldalon nem hibázott, 10 méterről nagy gólt lőtt. Palasics nagy védéssel kezdett, de Federico Fernandez szélről bevette a kaput. Bánhidi Bence találata után újra nálunk volt az előnyt, ám Ignacio Pizzaro hetesből egyenlített. Szita Zoltán szerezte a harmadik magyar gólt, miután üresre játszotta magát, majd Pizzaro a kapufára lőtte az újabb hetest (3-2).

Újabb Szita-bomba, majd Imre Bence is megszerezte első gólját a jobb szélről. Az argentinok gyorsan támadtak, jól járatták a labdát, és tartották a lépést (5-4). Bánhidi is kiállítást kapott, de a két perc alatt maradt az egygólos különbség.

A 11. percben egyenlítettek az argentinok, de nem örülhettek sokáig: labdaszerzés után Imre kapott indítást, és határozottan belőtte a ziccert. A dél-amerikai ellenfél tartotta a lépést, de mindkét csapat sokat hibázott. A 15. percben Ancsin gólja fontos volt, ezzel újra vezettek a mieink, de nem sikerült meglépni két góllal.

Sőt a 17. percben Bonnano maradt egyedül, és már az ellenfél vezetett. Palasics bravúrja kellett, hogy ne legyen nagyobb a különbség. A cserék sem tudtak lendíteni a játékon, sok volt a pontatlan passz.

A 20. percben Palasics hetest is fogott, ez már erőt kell, hogy adjon - Bánhidi be is talált a következő akcióból, Simonet pedig két percet kapott. Egy kivédekezett támadás után a másik oldalon kiharcolt hetest Imre vágta be, ismét nálunk az előny. Majd Ligetvári az üres kaput vette be a jó védekezést követően (12-10).

Bodó góljai után már 14-11 volt, Palasics pedig ismét védett, nagy támaszt nyújtva a csapatnak.

Rosta is pontos volt beállóból, majd Bóka zárta le a kapkodós perceket, és 16-12-re alakította az állást. Az utolsó akció is a miénk volt, Bodó tört be bátran, a labda a kapufáról pattant be.

Az első félidő után 17-12-re vezet Chema Rodriguez együttese, amely a 20. perctől játszik nyugodtabban és eredményesebben.