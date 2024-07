Ki korán kel: Brazília ellen javíthat a női kézilabda-válogatott - élőben

A magyar csapat változatlan 14-es kerettel kezdte meg a mérkőzését - cserélni csak sérülés esetén lehet -, a kapuban pedig Böde-Bíró Blanka állt. A brazil csapatban ott volt a győri irányító, Bruna De Paula.

Kuczora Csenge ott folytatta, ahol csütörtökön abbahagyta, középről lőtt nagy gólt, ezzel megszerezte a vezetést a válogatott, aztán egy hosszúra nyúlt brazil akciót De Paula fejezett be góllal. Füzi-Tóvízi lehetősége a kapufáról jött ki, de a következő akció már sikeres volt, Klujber Katrin talált be. Gyorsan válaszoltak a brazilok, Quintino a szélről talált be, aztán egy hetes után már az ellenfél vezetett. Kuczora lökete szintén a kapufán csattant, ahogy Klujber próbálkozása is. Két jó védekezés után Kuczora nagy góllal egyenlített - 3-3 a 8. percben.

A labdaszerzés után Szöllősi-Schatzl Nadine nem tudta ellőni a labdát Moreschi mellett. Egy újabb remek védekezést követően szép góllal vette vissza a vezetést a csapat: Klujber tört be, a lövőcsel után az üresen álló Füzi-Tóvízihez passzolt, aki nem hibázott.

A kapufa továbbra sem volt velünk, Kuczora találta el ismét, majd a brazilok gyors akció végén egyenlítettek 10 perc után. Az első tíz perc rohanós, de ezzel együtt kapkodós játékot hozott.

Klujbert nem tudták tartani, ezzel újra nálunk volt az előny. Böde-Bíró bravúrt mutatott be a másik oldalon, aztán Quintino fölé ejtett, majd Füzi-Tóvízit találták meg, és a beálló biztos kézzel vágta be a helyzetet - 6-4 ide, időt is kért a brazil kapitány. Rendezték is a sorokat, és két perc alatt két góllal egyenlítettek.

Sőt, a brazilok szereztek labdát, Cardozo pedig bevágta a ziccert. Nem sokáig álltak jobban, Klivinyi Kinga betörésben gyorsan egyenlített (7-7), majd Böde-Bíró védett lábbal. A másik oldalon Moreschi tolta ki Kuczora lövését, aztán Matieli kígyózott át a védelmen, és megszerezte a nyolcadik brazil gólt. Mindkét csapat igyekezett gyorsan játszani, de emiatt sok volt a hiba.

Időt kért a magyar csapat, Klujber egyenlített, de Matieli villámgyorsan betalált - a gyors indításokat nehezen tudtuk megfékezni. Bordás érkezett beállóba, ám két labda is kiesett a kezéből - szerencsére a másik oldalon Böde-Bíró újabb nagy védéssel akadályozta meg, hogy ellépjen az ellenfél.

A 23. percben percben Klujbert állították ki, aztán Bitolo hetesből talált be - 10-8-ra vezetett Brazília. Sorra hibáztak a mieink támadásban, rosszak voltak a passzok, a brazilok pedig kihasználták ezt, és négyre növelték a különbséget. Klivinyi tört be bátran, és sikerült lepattintania a labdát a kapus alatt.