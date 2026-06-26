Újra európai döntő lesz? – Mészöly Géza és Újvári Gábor a foci-vb-ről

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárul az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság csoportköre, majd kezdődik a torna legizgalmasabb része, az egyenes kieséses szakasz. Az InfoRádió Aréna című műsorában Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó és Újvári Gábor újságíró, sportvezető értékelte az eddig látott eseményeket, történéseket.

Mészöly Géza kiemelte: igazi meccsdömping van, ezért nagyon nehéz minden mérkőzést teljes egészében figyelemmel kísérni. Egyesülete, a Mészöly Focisuli jelenleg is tábort tart gyermekeknek, és az éjszakai, hajnali mérkőzések összefoglalóját reggelente szokták megnézni. Az Újpest, a Vasas és a Haladás korábbi vezetőedzője is inkább a reggeli összefoglalókat tekinti meg, mint a teljes mérkőzéseket, de természetesen amikor emberbarátibb időpontban kezdődik egy-egy találkozó, azokat élőben követi. Az eddigi tapasztalatai alapvetően pozitívak a világbajnoksággal kapcsolatban. Bár a létszámemelés miatt sűrű a program, sok a meccs, és a fontosabbak majd csak ezután következnek, azért a sztárok már eddig is megvillantak néhányszor, és volt több olyan mérkőzés is, amely hozott izgalmakat, szép gólokat, figyelemreméltó jeleneteket.

Mindig alapvető szurkolói kérdés, hogy élvezhető-e egy labdarúgó-világbajnokság, a szakemberek pedig általában azt nézik, mennyire ütik meg a kívánt szintet a mérkőzések. Újvári Gábor is végigkísért már több vb-t, és az az általános meglátása, hogy

nagyon sok az átlagos meccs, míg a színvonalasabb, kiemelkedőbb találkozókból azért kevesebb van.

A másik megközelítési mód az élmény, ami átjön a képernyőn keresztül a fotelban ülve. A sportvezető szerint a közvetítés „eszméletlenül profi”, látványosak és nagyon élvezhetők a vágóképek, csodálatosak a stadionok, és „közel hozzák az emberhez a történéseket” a tévének köszönhetően.

Az elején időbe telt, amíg mindenki megbarátkozott a két félidő közepén a hidratációs szünettel, de Újvári Gábor számára nem is ez jelenti a nagy újdonságot, hanem például az, hogy a meccsek előtt félkörívben feláll az összes játékos (nem csak a kezdőcsapat tagjai) a pálya közepén, és ott éneklik a himnuszt a szurkolókkal. Ez sokaknak csak apróságnak tűnhet, Újvári Gábor szerint viszont

mentálisan rengeteget dobhat minden olyan játékoson is, akik nem biztos, hogy olyan sok szerepet kapnak majd ezen a tornán vagy „egyébként kevésbé részesei az igazi nagy show-nak”.

Megjegyezte: a körítésben és a különböző újításokban az Amerikai Egyesült Államok mindig élen jár, pontosan tudják az USA-ban, hogyan kell eladni és tálalni egy látványsportágat. Az időeltolódás nyilván nem kedvez az európaiaknak, ezáltal logikusan tompítja is az érdeklődést, de így is pont annyi jut mindenkinek az élményekből, amennyi elég ahhoz, hogy ne maradjon ki senki semmiből.

A mostani lesz minden idők leghosszabb világbajnoksága, a torna 39 napig tart. Kulcskérdésnek tűnik, hogy mennyire lehet tűzben tartani egy csapatot ilyen hosszú ideig és erős maradhat-e a koherencia a játékosok között, illetve a játékosok és a szakmai stáb viszonylatában. Mészöly Géza ezt nagyon fontos kérdésnek tartja. A formaidőzítésre mindig nagyon kell figyelni, ez így volt akkor is, amikor kevesebb résztvevője volt a nagy tornáknak. Ha például egy nagy favorit vagy tapasztalt csapat csak döntetlent játszik az első mérkőzésén, mint ahogy az a mostani tornán a brazilokkal és Svájccal is előfordult, még nem jelenti azt, hogy azonnal idegeskedni kell, vagy fel kell forgatni az egész csapatot. Természetesen bizonyos változtatásokat meg kell húzni a kezdőcsapatot illetően, és ezt például a svájciak meg is tették.

Mészöly Géza szerint fordulóról fordulóra tűzben kell tartani a játékosokat, és ez a világbajnokság is megmutatja, hogy

nem tizenegy játékosból áll egy válogatott, hanem nagyon fontos szerep hárul a csereként beállókra is.

Emlékeztetett, hogy a vb-csoportkör eddigi részében sok olyan játékos szerzett gólokat, akik csereként szálltak be. Külön megemlítette Lionel Messit, aki 39 évesen nagyon jó fizikai állapotban van, de azért sokan izgulnak amiatt, hogy kitart-e a jó formája, mert az igazán fontos feladatok csak ezután jönnek. A 18-szoros magyar válogatott labdarúgó hozzátette: az egyenes kieséses szakaszban sok múlhat azon, hogy egy-egy sztár jól teljesít-e.

Kik a favoritok? Argentína, Németország vagy más?

Mivel a csapatok már legalább két mérkőzést lejátszottak, kezd tisztulni a kép a nagy esélyeseket illetően. Mészöly Gézának az első fordulóban nagyon tetszett a németek játéka, azóta ugyan megtorpantak, de így is csoportelsőként jutottak tovább. A német válogatottra ugyanakkor különösen igaz, hogy nagyon figyel a már említett formaidőzítésre. „Óriási tapasztalatuk van a világbajnokságok tekintetében is, úgyhogy a németek nálam ott vannak a favoritok között. Argentína is abszolút esélyes ezen a világbajnokságon, mert Messi nagyon jó formában van, és hátha a csapattársai is megtalálják a góllövő cipőjüket a továbbiakban.

Van még azért pár jó csapat, például Marokkó. Nem mondanám, hogy odaérhetnek a végső győzelemre, de a játékuk nagyon tetszett”

– mondta a korábbi válogatott labdarúgó.

Újvári Gábor szerint egyáltalán nem mindegy, ki melyik ágra kerül a kieséses szakaszban. Benne van a pakliban az is, hogy két nagy csapat már viszonylag korán összekerül, és akkor az egyiktől búcsúznunk kell. Felidézte, hogy 2010-ben két európai, 2014-ben egy európai és egy dél-amerikai, négy évvel később ismét két európai, legutóbb, Katarban pedig egy európai és egy dél-amerikai csapat játszotta a vb-döntőt.

Ha ez a sorminta folytatódna, akkor most két európai válogatottnak kellene bejutnia a fináléba. A sportvezető pedig úgy érzi, hogy „ez a trend nem fog megdőlni”.

Újvári Gábor kitért a magyar válogatottal való összehasonlításokra is. Eljátszott egy kicsit a gondolattal, hogy mire menne ebben a vb-mezőnyben a magyar csapat. Mint mondta, nincs sok értelme a Curacaóval vagy a Zöld-foki Köztársasággal való összehasonlításnak, mert „mi vélhetően sokkal inkább oda juthattunk volna, ahová a bosnyákok vagy a csehek”.

Felidézte, hogy Marco Rossi csapata 2024 őszén idegenben győzött, otthon pedig döntetlent játszott Bosznia-Hercegovina ellen a Nemzetek Ligájában. Bár a magyar válogatott a csehekkel ritkábban találkozott az elmúlt évtizedekben, 2002 óta pozitív a mérleg velük szemben. Újvári Gábor szerint az ilyen kaliberű csapatok helyén lehetne elképzelni a magyar válogatottat ezen a vb-n. Összességében úgy látja, az európaiak nem szerepelnek rosszul, Csehország lóg ki a sorból. Még Skóciának is van halvány reménye arra, hogy a nyolc legjobb csoportharmadik egyikeként továbblépjen a legjobb 32 közé. A skótokkal kapcsolatban is vannak kellemes emlékeink: a 2024-es Eb csoportkörének zárófordulójában az utolsó pillanatokban szerzett góllal nyert ellenük a magyar válogatott.

Újvári Gábor az európaiak közül közepes erősségűnek nevezte a svéd, a belga, az osztrák és a horvát válogatottat, amelyek nagy valószínűséggel ott lesznek az egyenes kieséses szakasz első körében. A nagy favoritok pedig kifejezetten jól állnak a csoportjukban vagy már ki is harcolták a továbbjutást. Láthattunk persze botlásokat, meglepetésszámba menő pontvesztéseket is. „Egy ilyen hosszú világbajnokságon azonban joggal merül fel a kérdés: biztos, hogy az első három körben kell brillírozni? Vagy létezhet-e valamifajta tudatalatti visszafogottság egyes csapatoknál?” – elmélkedett a Mészöly Focisuli alapítója.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.