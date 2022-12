Fáradt, de motivált mindkét csapat a bronzmérkőzés előtt

Az akkori a játékosok első meccse volt a tornán, a mostani már a hetedik. Fáradtabbak, fáradtak, de most éremért folyik a harc. A horvát válogatott 24 év alatt harmadszor lehet világbajnoki érmes. Elképesztő teljesítmény egy nem is egészen négymilliós ország futballistáitól! Az elmúlt negyedszázadban csak a francia és a német válogatott szerzett több vb-érmet háromnál. (Beleértve a franciák mostani érmét is.)

Most mind a két oldalon azt állítják, nagyon fontos a harmadik hely megszerzése.

„Számunkra ez egy nagy döntő és egy nagy meccs. Világbajnoki éremért küzdünk. Marokkó hatalmas meglepetést keltett ezen a tornán” – mondta Zlatko Dalic a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, majd visszatekintett a múltra: „1998-ban szereztük az első érmet Horvátország számára, nagy dolog, amit sikerült elérni az akkori hősöknek. Nagy sikert jelentett, tekintve, hogy nem sokkal korábban vívtuk ki függetlenségünket. Ez volt a fényes futballsikerek időszakának kezdete. Most más a helyzet. Nyertünk négy éve egy ezüstérmet, és most újra éremért játszunk. Ez a világbajnokság sokat jelent nekünk, szeretnénk, ha a honfitársaink büszkék lennének ránk.”

Zlatko Dalic számára némileg ismerős a környezet, a közeg, az arab kultúra és futballkultúra, ugyanis 2010 és 2017 között Szaúd-Arábiában és az Arab Emírségekben dolgozott. Talán az ott szerzett tapasztalatai is segítették az elmúlt egy hónapban.

„Alig egy hónapon belül ez a hetedik meccs. Fáradtak vagyunk, kimerültek és kimerültek. Még nem tudok semmit mondani az összeállításról, vannak sérültek – Gvardiol, Juranovic, Brozovic – szóval meglátjuk, mi történik majd.”

A horvát kapitány dicsérte a marokkói válogatottat:

„Marokkó hasonlít négy és fél évvel ezelőtti önmagunkra” – mondta Dalic. – „Játékosai bebizonyították, hogy kiváló minőségűek, egységről és kiváló szellemiségről tettek tanúbizonyságot. Nagy szurkolói támogatást élveznek, megérdemlik, hogy idáig eljutottak. Minden meccsen magas szintre léptek, és úgy gondolom, hogy jobbak, mint az első meccsen voltak. A szombati egy nagyszerű lehetőség, egy döntő mindannyiunknak.”

Azt is mondta a horvát kapitány: „Egyértelműen a marokkóiak jelentik ennek a világbajnokságnak a legnagyobb meglepetését. Ha olyan csapatokról beszélünk, amelyek jobban teljesíthettek volna – Spanyolország, Németország, Anglia és Olaszország, utóbbi ki sem jutott –, ezek mind nagyszerű csapatok, amelyek többet érhettek volna el. De ez egy világbajnokság, és a harmadik helyért olyan csapatok játszanak majd, amelyek nem voltak favoritok.”

A marokkói válogatott szövetségi kapitánya, Valid Regragi csalódott volt a franciáktól elszenvedett vereség miatt, de igyekezett előre nézni: „Továbbra is izgatottak vagyunk, hogy a csalódás ellenére is jól zárjuk a világbajnokságot. Nyilván szerettünk volna bekerülni a döntőbe, de van egy harmadik hely, amiért játszunk. Szeretnénk a dobogón végezni.”

Mint mondta, fáradtak a játékosai az egész havi megterhelő menetelés végére: „Elég nehéz lesz a fáradtság miatt, de vannak mentális akadályok is, amelyeket le kell győznünk. Tudjuk, hogy Horvátország is a harmadik helyen akar majd végezni. Az első meccsünkön velük játszottunk, így szép befejezés lesz. Nem lesz könnyed séta a parkban.”

A mérkőzésnap előtti sajtótájékoztatón felidézte az elődöntő következményeit is: „Kicsit ki kell tisztítanunk a fejünket. Amikor elődöntőt játszunk, és ez volt az első világbajnokságunk, az érzelmek tombolnak. Nagyon nehéz volt túltenni magunkat a vereségen. A játékosaimnak azonban még mindig megvan az étvágya. Jól akarnak végezni, és tudják, hogy még mindig van egy meccsük. Megértették, mi a tét. Nyilvánvalóan a harmadik hely nem ugyanaz, mint a negyedik, és nagyszerű lenne egy érmet hazavinni magunkkal.”

Nyitókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images