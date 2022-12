Kemény Dénes: Lionel Messi pár villanása világbajnoki címet érhet

Továbbra is nagy lehetőséget lát Lionel Messi játékában Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi sikerkapitánya, aki nem tartja meglepőnek, hogy a legtöbben a Paris Saint-Germain két sztárjának küzdelmére hegyezik ki az Argentína–Franciaország labdarúgó-világbajnoki döntőt. Messihez hasonlóan Kylian Mbappé is öt góllal várja a torna vasárnapi fináléját.

A franciák jól ismerhetik Messit, kérdés, hogy miként próbálják majd "hatástalanítani". Kemény Dénes szerint több védővel akarják "körbevenni" majd. Meglátása szerint

Messi jóval kevésbé aktív, mint a múltban, de ha "robban, akkor valami történik is".

Ha a csapata masszív lesz, akkor lehet benne 2-3 olyan momentum, ami gólt és adott esetben győzelmet is érhet.

A francia csapat kiegyensúlyozott teljesítménnyel jutott el a döntőig, kialakult a csapategység és az "óriásgyilkos" Marokkót is legyőzték. Kemény Dénes kockázatosnak tartaná, hogy az edző ezt az egységet megbontsa akár Karim Benzema kedvéért, aki bár sérült, egyes hírek szerint részt is vehetne a döntőn.

"Voltunk mi is ilyesmi helyzetben a vízilabda-válogatottal a múltban, elveszítettünk egy fontos torna előtt egy nagyon jó játékost.

Újra kell ilyenkor az egészet gondolni, szervezni és úgy lehet nyerni. Nekünk annak idején sikerült is."

Bár a múltban sok bronzmérkőzés a vb-n csalódott csapatok játékát hozta és nem is volt olyan magas színvonalú, most úgy tűnik, a horvátok és a marokkóiak is kellően motiváltak – értett egyet Kemény Dénes.

"Az ő esetükben szerintem a bronzmérkőzés kiemelkedő eredmény elérésének lehetősége. Hozzáteszem csöndben, hogy – miként más, egyéni sportágaknál, például tenisznél – én abban a pillanatban, ahogy lefújják az elődöntőt, átadnám a bronzérmet a vesztes csapatoknak, mert nem kellemes érzés ilyenkor szerintem pályára lépni. Annak ellenére, hogy ez a két csapat nyilván mindent el fog követni, hogy valamit a nyakában haza tudjon vinni."

A mérkőzést Kemény Dénes a két kapus harcának érzi. Az elődöntőben mindkét kapus teljesítményét halványabbnak látta, mint a korábbi mérkőzéseken.

"Hogy mást ne mondjak, a franciák úgy nyertek 2–0-ra Marokkó ellen, hogy két lövésük ment kapura. Az a Margitszigeten is és Leányfalun is 0 százalékos védőteljesítmény. Szerintem ha valamelyik kapus visszajön ebből a gödörből, a csapata bronzérmes lesz."

