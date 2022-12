Ennyi régi jó ismerős régen nem játszott világbajnoki döntőt!

JUAN FOYT: Az argentinok többnyire tartalék védője 2017 és 2021 között a Tottenham játékosa, Hugo Lloris klubtársa volt.

GONZALO MONTIEL: A 2021–2022-es szezonban Jules Koundé oldalán játszott a Sevillában.

LEANDRO PAREDES: A 28 éves középpályás Európában már olasz, francia és orosz klub tagja is volt, 2019 óta a PSG játékosa, így Alphonse Areolával és Kylian Mbappéval is együtt játszott. A nyár óta Juventus kölcsönjátékosa. Ott pedig Adrien Rabiot a klubtársa.

GERMÁN PEZZELLA: 2017 és 2019 között Jordan Veretout-val játszott együtt Firenzében, a Fiorentinában.

RODRIGO DE PAUL: 2021 óta az Atlético Madrid középpályása, így Antoine Griezmannt régi ismerősként köszönti majd az öltözőfolyosón.

MARCOS ACUNA: Mint Sevilla-játékos, Jules Koundé klubtársa volt a nyárig.

LIONEL MESSI: Ki ne tudná, eddig a Barcelona és a PSG voltak felnőtt pályafutása klubjai? A katalánoknál Antoine Griezmann-nal és Ousmane Dembélével, Párizsban Kylian Mbappéval játszott, játszik hétről hétre.

ÁNGEL DI MARIA: 2010 és 2014 között a Real Madrid futballistája volt, Raphael Varane és Karim Benzema klubtársaként is. 2015 és 2022 között a PSG mezét viselte, Alphonse Areolával, Adrien Rabiot-val és Kylian Mbappéval. A nyár óta Adrien Rabiot klubtársa a Juventusban.

CRISTIAN ROMERO: A Tottenham játékosa, a klubmérkőzéseken Hugo Lloris véd mögötte. 2019 és 2021 között jogilag a Juventus játékosa volt, s így Adrien Rabiot klubtársa, de a torinói klub kölcsönadta őt ebben a periódusban a Genoának és az Atalantának.

ÁNGEL CORREA: 2015 óta az Atlético Madrid játékosa, Antoine Griezmann-nak most is klubtársa. De korábban Lucas Hernandezzel is játszott együtt az Atlétiben.

PAPU GÓMEZ: A 2021–2022-es szezonban Jules Koundéval volt klubtárs, Sevillában.

PAULO DYBALA: 2015 és 2022 nyara között a Juventus csillaga volt, Adrien Rabiot-val játszott együtt a francia kerettagok közül. Torinói pályafutása elején, néhány hétig, Kingsley Coman is a klubtársa volt.

LISANDRO MARTÍNEZ: A nyáron a Manchester Unitedhez igazolt egykori Ajax-védő Raphael Varane klubtársa.

NAHUEL MOLINA: Ő is az Atlético Madrid futballistája, neki is klubtársa Antoine Griezmann

HUGO LLORIS: A francia csapatkapitány Juan Foyt klubtársa volt, ameddig az argentin védő a Spursben játszott.

RAPHAEL VARANE: A Real Madridnál töltött évei alatt Ángel Di Maríával játszott együtt, a mostani idényben Lisandro Martínez klubtársa, már a Manchester Unitednél.

JULES KOUNDÉ: A Barcelona védője 2019 és 2022 nyara között a Sevillában futballozott, Gonzalo Montiel, Marcos Acuna és Papu Gómez is volt a klubtársa.

ANTOINE GRIEZMANN: Még a Barcelonában Lionel Messivel játszott együtt, az Atlético Madridban Nahuel Molina, Ángel Correa és Rodrigo de paul a klubtársa.

KYLIAN MBAPPÉ: Leandro Paredes, Ángel Di María és Lionel Messi is volt a klubtársa a PSG-ben, illetve Messi most is az.

OUSMANE DEMBÉLÉ: Barcelonában Lionel Messivel játszott együtt.

ADRIEN RABIOT: Ángel Di Maríával és Leandro Paredesszel a PSG és a Juventus mezében is játszott már együtt.

JORDAN VERETOUT: 2017 és 2019 között Germán Pezzellával játszott együtt a Fiorentinában.

KARIM BENZEMA: A Real Madridban Ángel Di Maríával játszott együtt.

KINGSLEY COMAN: Rövid ideig Paulo Dybala csapattársa volt a Juventusban.

LUCAS HERNANDEZ: Ángel Correával játszott együtt a mostani argentin keret tagjai közül, az Atlético Madridban.

ALPHONSE AREOLA: A harmadik számú francia kapus Leandro Paredes és Ángel Di María klubtársa volt a PSG-ben.