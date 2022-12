Újabb beteg a vb-döntőre készülő franciáknál

Dayot Upamecano és Adrien Rabiot betegségéről már a mérkőzés előtt értesült a világsajtó, kettejük közül a Bayern München védője volt jobb állapotban, hiszen ő a kispadra leülhetett.

Kingsley Coman sem tudott játszani, de róla csak a berkeken belül lehetett tudni, hogy lázas. Sokan Didier Deschamps zseniális húzásának tartották, hogy nem a Bayern szélsőjét, hanem Ramdal Kolo Muanit küldte pályára, aki 43 másodperccel később gólt szerzett.

Bevált a húzás, de nem nagyon volt más alternatíva, mivel Coman nem volt játékra kész.

Didier Deschamps szövetségi kapitány a mérkőzés után elárulta: „Comannak is láza volt ma reggel. Dohában kicsit csökkent a hőmérséklet, de még mindig folyamatosan be van kapcsolva a légkondicionáló. Néhány esetben influenzaszerű tüneteket tapasztaltunk. Megpróbálunk vigyázni, nehogy még jobban elterjedjen a csapaton belül, a játékosok nagy erőfeszítéseket tettek a pályán, ilyenkor nyilvánvalóan az immunrendszerük is legyengül. Dayot Upamecano rosszul érezte magát közvetlenül az Anglia elleni meccs után. Ilyen előfordul, ha annyira megerőlteti magát, de ilyenkor a szervezet hajlamosabb lesz elkapni ezeket a vírusokat.”

Nyitókép: Aurelien Meunier - UEFA/UEFA / Getty Images