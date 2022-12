Vb-elődöntő élőben: Franciaország–Marokkó

A franciák 1996 óta minden Európa- vagy világbajnokságon megnyerték az elődöntőjüket – most is erre készülnek, annak ellenére, hogy két eddigi kulcsemberük, Dayot Upamecano és Adrien Rabiot betegsége miatt nem tud játszani. Így is bomba erős a csapatuk, amelyben Antoine Griezmann igyekszik majd kiszolgálni a Dembélé, Giroud, Mbappé triót.

A marokkóiaknál felépült a csapatkapitány, az apai ágon francia Romain Szaissz, így Valid Regragi a legerősebb tizenegyét tudja pályára küldeni.

Az összeállítások. Franciaország: Lloris – Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez – Y. Fofana, Tchouaméni – Griezmann – Dembélé, Giroud, Mbappé. Marokkó: Bunu – Hakimi, Agerd, Szaissz, el-Jamik, Mazraui – Amrabat, Unahi – Zijes, en-Nesziri, Bufal.

Agerd megsérült a bemelegítésnél, Dari játszik helyette. Utóbbi a portugálok elleni mérkőzésen is egy megsérült védő, Szaissz helyére szállt be.

Máris vezet a francia csapat, még öt perc sem telt. Milan-játékos lőtte, de nem Giroud. Varane passzát elvétette egy marokkói védő, Griezmann lövését ugyan blokkolták, de a labda Théo Hernandez elé került, aki a bal oldalról, kicsit kisodródva, a kapuba lőtt. Méghozzá bravúros mozdulattal. 1-0 Franciaország javára.

A marokkói válogatott először játszik hátrányban a tornán.

Az első jó marokkói kísérlet: Unahi csavarta a bal sarokra a labdát, Lloris látványosan, vetődve védett.

