Harry Kane-ért aggódhat Anglia

Brit médiaértesülések szerint a 29 éves csatár jobb bokáját a pénteki, Egyesült Államok elleni találkozóját megelőzően vizsgálják meg.

A négy éve hat találattal gólkirály Kane-t a 48. percben próbálta becsúszva szerelni Morteza Puraligandzsi az Irán ellen 6-2-re megnyert hétfői nyitókörös csoportmeccsen – ekkor sérülhetett meg –, majd a 76. percben Callum Wilson váltotta.

? Harry Kane is set to have a scan on his ankle after suffering a knock against Iran in the 48th minute. pic.twitter.com/LiFXMnst8p — Barstool Football (@StoolFootball) November 22, 2022