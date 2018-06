Labdacsere lesz a vb-n

Az Adidas Telstar nevű, klasszikus kinézetű labdájának egy új változata, a Telstar Mechta lesz használatban a nyolcaddöntőtől kezdve. A különbség annyi, hogy a fekete mellett piros szín is látható a labdán.

Create the dream.

Introducing #Telstar18 Mechta, the official match ball for the 2018 @FIFAWorldCup Knockout Stage.#HereToCreate #WorldCup pic.twitter.com/sKJAnh4A4P