Ronaldo elárulta titkát

Ahogy az a Marokkó elleni mérkőzésen látszott, kecskeszakállat növesztett Cristiano Ronaldo. A portugál klasszis elárulta az új stílus okát.

„Quaresmával viccelődtünk. A spanyolok elleni meccs előtt a szaunában voltunk, borotválkozni kezdtem, és meghagytam a kecskeszakállamat. Azt mondtam, ha gólt szerzek, akkor meghagyom a vb végéig. Szerencsét hozott, hiszen akkor és a mostani meccsen is gólt lőttem, ezért marad a szakáll” - nyilatkozta.

Vannak más magyarázatok is. A vb előtt nem sokkal ugyanis Lionel Messi, az argentinok klasszisa az egyik világlap címlapján egy kecskével jelent meg - a magyarázat: angolul a minden idők legjobb játékosa rövidítése (greatest of all time - G. O. A. T.) ugyanaz, mint a kecske. Ronaldo tehát vélhetően a cím kisajátításával nem ért egyet, s ennek igazi kecskeszakállat növesztésével adhatott hangot.