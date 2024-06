Szabados Gábor az Arénában: túl magasra tette magának a lécet a futballválogatott

Óriási csalódást jelentett Szabados Gábornak, hogy a magyar labdarúgó-válogatott a csoportkör után búcsúzott az Európa-bajnokságtól, és szerinte most a futballrajongók többsége így érez, de érdemes kontextusában nézni ezt az eredményt. "Ha tíz évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy most azon fogunk keseregni, hogy a sorozatban harmadik Európa-bajnokságunkon centikkel maradtunk le arról, hogy továbbjussunk a csoportból, és emiatt szomorúak vagyunk, akkor szerintem mindannyian nevetünk" – mondta a sportközgazdász, és úgy látja, siker, hogy a magyar válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, és ott olyan teljesítményt nyújtott, amely megfelel az erőviszonyoknak.

Gazdasági és marketingszempontból úgy értékelt, hogy komoly presztízst ad a tény, hogy ott volt a válogatott sorozatban harmadszor egy Európa-bajnokságon, 16 csapat mondhatja el ezt magáról, ez épp akkor, mint a korábbi 16-os Eb-mezőny. "

Azt, amit a magyar futball elért az elmúlt években, meg tudtuk erősíteni. Ebből nem vesztettünk, de nyilván az lett volna a nagy dobás, ha sikerül a továbbjutás"

– mondta.

Szabados Gábor szerint túl magasak lettek az elvárások, de a csapat tette magának túl magasra a lécet, és most mindenki többet várt. Már elvárás lett a továbbjutás, pedig Svájc és Németország ellen kalkulálható volt a vereség, és így már nagyon szűkek maradtak az esélyek, hogy legjobb harmadikként továbbmenjen a válogatott. "Sportszakmailag sokan azt mondják, nem is biztos, hogy a magyar válogatott megérdemelte volna a továbbjutást, de azt is tegyük hozzá, ha egy együttes akár csak a századik percben is győzni tud, az sokszor nagy lendületet adhat, és a játék felszabadultabbá, jobbá válhat a folytatásra" – vélekedett.

A kiesés ellenére a válogatottat már komolyan veszik külföldön, és ez kihat az egész magyar futballra. Példaként azt említette, hogy amikor a Ferencváros arról tárgyal, hogy egy játékost idehozzon külföldről, akkor ennek érződik a hatása, mert ő is tudja, hogy Magyarország ott volt az Eb-n. Ez euróban is mérhető, kisebb összegért is hajlandó idejönni, mert érez presztízst a magyar futballban.

A siker a magyar futball belső piaca szempontjából is nagyon fontos a szakember szerint. Ezt mutatja, hogy a hatvanezres Puskás Arénát már kinőtte a válogatott, és az ősszel is biztos telt ház előtt fog játszani.

"Az igazi siker az lenne, ha az NB I-re is ki tudnánk terjeszteni azt az érzést, azt a közösségi élményt, amit a válogatott jelent"

– tette hozzá. Szerinte a kluboknak és az MLSZ-nek közösen ki kell használniuk, hogy a válogatott élményét valahogy továbbvigyék az NB I-re is, mert az lenne az igazi gazdasági siker, ha a jelenleg inaktív magyar futballszurkolókat lehetne aktivizálni, hogy ne csak akkor akarjanak meccsjegyet szerezni, amikor a válogatott játszik, hanem akár hétről hétre is.

Mennyit ér Csoboth Kevin gólja?

Szabados Gábor beszélt arról is, hogy az Európa-bajnoki teljesítménynek hatása lehet a játékosok piaci értékére, de ennek korlátozott a hatása, és inkább a fiatal, 24 év alatti futballisták iránti keresletet befolyásolja. Csoboth Kevin most az érdeklődés középpontjába került, mert ő lőtte a győztes gólt Skócia ellen, de a klubok játékosmegfigyelői nem ez alapján döntenek, hanem az online adatbázisokban pontosan látják, hogy Újpesten hány percet játszott, hányat passzolt, milyen pontossággal passzolt, hány métert futott. A végén persze emberek döntenek az igazolásokról, és ott érvényesül némi szubjektivitás, akár hasznos lehet egy ilyen Eb-gól is. "Az alap mindig az, amit a klubszezonban nyújt a játékos, hiszen a klub nem arra kíváncsi, hogy a válogatottjában teljesen felfokozott érzelmi helyzetben néhány meccsen egy évben hogyan tud teljesíteni, mert neki arra lesz majd szüksége, hogy hétről hétre teljesítsen, és ehhez a mintát abból látja, hogy az előző klubjában hogyan teljesített" – mondta a sportközgazdász.

Varga Barnabás súlyos fejsérülést szenvedett a skótok elleni mérkőzésen, ennek kapcsán megjegyezte, egy-egy ilyen eset viszont értékcsökkentő is lehet. Ugyanakkor az FTC csatára nem olyan sérülést szenvedett, amely meggátolná abban, hogy ismét százszázalékos fizikai állapotban legyen, inkább pszichikai gátat jelenthet az arcsérülés. Vele szemben Szoboszlai Dominikra negatívan hat, hogy a sikeres liverpooli első félév után megsérült, és nem tudott mér olyan teljesítményt nyújtani, majd az Izrael ellen az Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésen is megsérült, és az Eb-meccseket sem teljesen egészségesen játszotta la. "A sérülés egy picit lefaragott az értékéből, mert látszik az, hogy neki is vannak korlátai, de ez nem egy jelentős veszteség, már csak azért sem, mert Szoboszlai még mindig nagyon fiatal" – értékelt a sportközgazdász, és úgy véli, megvan a potenciál Szoboszlai Dominikban arra, hogy a legjobbak közé emelkedjen, most azért van szerinte kritikus pillanat a karrierjében, mert eldől, hogy ahhoz a tempóhoz, amit a Liverpoolban megtapasztalt, hogyan tud alkalmazkodni mind mentálisan, mind fizikailag.

Szoboszlai és messze a többiek

Ugyanakkor óriási szakadékot lát Szoboszlai Dominik és bármelyik másik magyar futballista között. Már az is árulkodó, hogy a magyar futballnak nagyon kevés topligás játékosa van, és a közvetlen riválisoknál is sokkal magasabb ez a szám. Úgy véli, nagyon szűk az a merítés, ami a szövetségi kapitány rendelkezésre áll, ebben kellene fejlődni. Olyan organikus fejlődésre van szükség szerinte, mint amilyen Sallai Rolandé, aki magyar klubban nevelkedett, bemutatkozott az NB I-ben, ott meghatározó játékossá vált, külföldre került, és onnan tovább tudott lépni topligába. "Ez az az organikus fejlődési út, amelyre a magyar futballnak ki kellene tudnia nevelnie játékosokat ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható legyen a magyar válogatott és a magyar labdarúgás teljesítménye, ez az, amit látunk, hogy a horvátoknál meg a szerbeknél működik" – mondta Szabados Gábor, és hozzátette, Szoboszlai, Gulácsi, Willi Orbán vagy akár Szalai Attila más utat járt be, nem játszottak egy meccset sem a hazai NB I-ben, és ez azért probléma, mert a hosszú távú fenntarthatóságot teszi bizonytalanná.

A válogatott eredményessége a sportközgazdász szerint csak kis részben köszönhető az akadémiai nevelésnek, de önmagában kevés lett volna a teljes magyar futball támogatása, benne az infrastrukturális fejlesztésekkel vagy a klubok feltőkésítésével, mert kellettek olyan, a rendszeren kívülről érkező szereplők, mint játékosként Willi Orbán, vagy edzőként Marco Rossi, akik olyan plusz minőséget hoztak bele, ami elengedhetetlen volt a válogatott sikeres szerepléséhez.

A szövetségi kapitányról, aki az Eb-szereplést záró tájékoztatón azt mondta, hogy egy pillanatig nem tudta élvezni a tornát, és most el kell gondolkodnia a folytatásról, a szakértő azt mondta, bizonyosan vannak más megkeresései is az olasz szakembernek, és az, hogy másodszor is kivezette a válogatottat a kontinensviadalra, még emelte is az értékét, a pozícióját a nemzetközi mezőnyben.

Reális veszély: előnyösebb ajánlatot kaphat Marco Rossi

"Annak nem nagyon van komoly esélye, hogy őt topligából vagy nagyon komoly bajnokság klubcsapatától megkeressék, és ő ezért lemondjon a válogatott irányításáról, mert egészen más ma már a szövetségi kapitány és a klubedző feladata. Nem véletlen, hogy egészen ritka az, hogy egy igen sikeres klubedző lesz szövetségi kapitány" – mondta, de hozzátette, azt viszont el tudja képzelni, hogy egy másik válogatott megkeresse, amely jóval többet tud fizetni, mint a magyar. Példaként említette Roberto Mancinit, akit az Európa-bajnoki címvédő olasz válogatott éléről el tudta vinni a szaúdi válogatott. Szerinte ez reális veszély, ezért az a kérdés, hogy Rossinak érzelmileg mennyire fontos a magyar válogatott. Ugyanakkor az is előfordul, hogy egyszerűen belefárad az edző abba, amit csinál, és egyszer eljön az a pont, amikor Marco Rossi is távozni akar. "Én azt remélem, hogy ez minél később fog megtörténni. Óriási dolog, hogy jelen pillanatban a harmadik helyen áll a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányai között a lejátszott mérkőzések tekintetében, és ha ősszel a Nemzetek Ligája-csoportkört végigdolgozza, akkor Sebes Gusztávot is megelőzi, csak Baróti Lajos lesz előtte. Ez valami egészen elképesztő dolog, jól kifejezi azt, hogy mi miért ragaszkodunk ennyire hozzá és ő is mennyire ragaszkodik hozzánk" – magyarázta.

A magyar válogatott következő nagy célja a világbajnokságra való kijutás, Szabados Gábor szerint kicsit nőttek az esélyek, hiszen eddig a 32 csapatos vb-ken 13 hely jutott Európának, most a 48 csapatos vb-n 16. Szerinte jelentősen fel fog hígulni a mezőny, és a szakmai színvonalra nagyon negatív hatással lesz. A magyaroknak a legjobb 16 európai csapat közé kell bekerülni, most ez az Eb-n éppen nem sikerült. "Benne van az esély, hogy kijussunk, de nagyon nehéz lesz, és nagyon magasra tette a lécet a magyar válogatott azzal, amit elért az elmúlt években, és

vigyázni kell azzal, hogy ne vegyük természetesnek a világbajnoki kvalifikációt"

– mondta a sportközgazdász. Szerinte a legfontosabb kommunikációs és marketingcél a válogatottal kapcsolatban az, hogy miként épít közösséget, identitást ez a csapat és általában a magyar futball és a sport, mert ez a sport és a futball legnagyobb ereje.

Újrahasznosított Európa-bajnokság

Szabados Gábor szerint oktatókönyvbe illik, ahogy ezt az Európa-bajnokságot megrendezik a németek. A 2006-os világbajnokságra elkészítették az infrastruktúrát, utána a stadionokat a Bundesligában ki tudták használni, a német foci is lendületbe jött akkor a vb-bronzérem után, és amit most csinálnak, az ennek az újrahasznosítása: ugyanazokban a stadionokban, ugyanazzal az infrastruktúrával, csak jóval kisebb költséggel rendeznek meg egy majdnem ugyanakkora eseményt, mint húsz évvel ezelőtt.

A sportközgazdász arról is beszélt a július 26-án kezdődő nyári olimpia kapcsán, hogy gazdasági értelemben a nagy világversenyek közül első a labdarúgó-világbajnokság, és "a második helyért az olimpia harcol a labdarúgó Európa-bajnoksággal, és egyelőre vesztésre áll". Ugyanakkor az olimpia is nagyon sokat tud hozzátenni a közösségépítéshez, identitásképzéshez, de a futballt szerinte mindig külön kell kezelni, mert "amit a futball tud, azt semelyik más sportág nem tudja".

"A párizsi olimpia részben a földrajzi közelség, részben mert ott van a négy magyar csapat, tényleg olyan nyári játékok lehet, amelyik meghatározó a magyar szurkolók számára, és nagyon komoly pluszt tud nyújtani" – jelentette ki Szabados Gábor.