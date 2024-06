Osztottak-szoroztak: íme a továbbjutók esélyei az Eb-győzelemre

Miután befejeződött a csoportkör a 17. Európa-bajnokságon, az eredmények, a mutatott teljesítmény és a különböző statisztikai adatok összegzését követően a Gracenote különös összeállítással jelentkezett - írja a sportal.blikk.hu.

A statisztikai elemzésekkel foglalkozó oldal az X-en tette közzé százalékos sorrendjét a kontinenstorna lehetséges győzteséről. Mint írják, ezek alapján Spanyolország a legesélyesebb a végső győzelemre, a háromszoros Eb-aranyérmes 17 százalékkal vezet, megelőzve Németországot (12,6 százalék) és Hollandiát (11,6 százalék), míg a sor végén Szlovákia (0,7 százalék), Románia (0,6 százalék) és az Eb-újonc Grúzia (0,5 százalék) áll.

? - The EURO 2024 group stage is wrapped up. Based on Gracenote's updated predictions, Spain?? (17%) are favourites to win the trophy, ahead of hosts Germany?? (12.8%) and Netherlands?? (11.6%). Check our forecast! #EURO2024 pic.twitter.com/TAMiuiIMAW