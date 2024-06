Csoboth Róbert fiáról, Kevinről: erre a gólra vártam tőle 18 éven keresztül

Babonából nem a helyszínen nézte a magyar labdarúgó-válogatott skótok elleni vasárnapi Európa-bajnoki meccsét Csoboth Róbert, amelyen a fia, Csoboth Kevin góljával győzött a magyar együttes. A korábbi élvonalbeli labdarúgó az InfoRádióban elárulta, a fiának nem szokott jól menni játék, amikor a szülők ott vannak a lelátón – az Újpesten szerzett hét góljából is csak egyet láttak élőben –, ezért döntöttek úgy, hogy a két, helyszínen megtekintett németországi Eb-meccs után inkább a tévé előtt szurkolnak majd, míg

a csatárnak járó hat meccsjegyet felajánlották a nevelőklubja, a PMSC fiatal játékosainak.

A szülői húzás bejött, mert Csoboth Kevin lett a skótok elleni csata hőse, hiszen csereként pályára lépve előbb óriási helyzetben a kapufát találta el, majd a 100. percben ő szerezte a mérkőzést eldöntő gólt, amely révén életben maradtak a magyar válogatott Eb-nyolcaddöntőbe jutási esélyei.

"Amikor a kapufa előtt Kevin megkapta a labdát, felugrottam, és amikor kihagyta, ordítottam, hogy nincs szerencséje, mert tudtam, hogy egy ilyen sorsdöntő gól nagyon sokat jelentett volna neki" – mondta Csoboth Róbert, de érezte, hogy a fia még az utolsó pillanatban is tud váratlan húzni, mert utánpótlás-játékosként is ez volt az erénye. "Jó labdát kapott Szoboszlaitól, utána egy nagyon-nagyon jó labdát adott Sallainak, aki tökéletesen vissza tudott passzolni, és hála Istennek jól sikerült a kivitelezés. Onnantól kezdve meg ordítottunk.

Tényleg elmondhatatlan, hogy milyen érzés. Ilyen gólra vártam tőle 18 éven keresztül"

– idézte fel a skótok elleni csata legfontosabb pillanatát.

Pedig sokáig az is kérdéses volt, hogy Csoboth Kevin tagja lesz-e az Eb-csapatnak, a tavasszal többnyire a klubjában, az Újpestben sem volt a kezdő tizenegy tagja, s vélhetően csak azért jutott neki hely a válogatottban, mert az UEFA döntése jóvoltából az utolsó pillanatban felemelték a csapatok létszámát 23-ról 26-ra.

"Kevinnek valóban hullámzó volt a teljesítménye, de nagyon örülök neki, hogy Marco Rossi látta benne, hogy vele váratlant tud húzni. Nagyon jól tudtuk azt, hogy Kevint akkor fogja játszatni, amikor gólt kell rúgni, az utolsó 10-15-20 percben kell valamit csinálni.

A mester megérezte, hogy Kevint ki kell vinni, és úgy érzem, nem okozott eddig csalódást neki"

– értékelt az édesapa.

Csoboth Kevin Szoboszlai Dominikkel és Bolla Bendegúzzal együtt a székesfehérvári Főnix Gold gyerekcsapatában kezdett komolyan futballozni, Csoboth apuka Pécsről hordta edzésre a fiát, nem sajnálta az időt, az energiát, de most úgy gondolja, hogy ezzel a góllal minden megtérült. A Főnixet példamutató műhelynek nevezte, ahonnan a három válogatotton kívül több mint tíz NB I-es labdarúgó is kikerült.

Csoboth Róbert is futballozott, játszott az élvonalban Pécsett, illetve a szombathelyi Haladásban is, ráadásul 1984-ben tagja volt az ifjúsági Európa-bajnokságot nyerő válogatottnak. Most elismerte, keményen megdolgoztatta fiát azért, hogy profi futballista legyen, ahogy Szoboszlai Dominik édesapja is szigorúan nevelte fiát.

"Ez a két gyerek annyit kapott tőlünk, mint szerintem nem sok más gyerek" – mondta az édesapa, és beszélt arról is, hogy Kevin miért nem tart most előrébb. "Egyszerűen a magyarok eljutnak egy kis szintre, és ott megállnak, nem mennek tovább. Kevinnek is ez volt a baja. Elért gólkirályi címeket, csapatba került, és akkor mindig szépen alábbhagyott. Nem tette bele a plusz dolgokat, és ezt én meg nem engedtem. Örülök neki, hogy nem engedtem.

Úgy látom, most már, 24 évesen kezd benőni a feje lágya"

– mondta Csoboth Róbert a fiáról, és megjegyezte, nem fogja engedni most sem, hogy "ellinkeskedjen", inkább próbálja belőle a maximumot kihozni, mert úgy véli ezzel teljesíti a szülői kötelességét. "Kevin soha nem fogja tudni azt mondani, hogy én mint szülő nem tettem érte meg mindent" – tette hozzá.

Az édesapa úgy látja, a skótok elleni gól sokat emel Csoboth Kevin ázsióján, és biztos benne, hogy ez kinyit előtte kapukat, de hozzátette, jelenleg az Újpest játékosa, és majd az esetleges érdeklődők ismeretében a játékos menedzserével és a klubbal egyeztetve próbálják megtalálni a lehető legjobb megoldást – de csak az Európa-bajnokság után.