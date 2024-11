Elválnak Mick Schumacher és a Mercedes útjai

Az istálló a Katari Nagydíj előtt, csütörtökön jelentette be, hogy a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, aki teszt- és tartalékpilótaként tevékenykedett, elhagyja a Mercedest. „Nehéz úgy nézni a futamokat, hogy nem én ülök az autóban” – nyilatkozott a 25 éves német pilóta. Hozzátette, a jövőben szeretne mindenképpen versenyezni, ezért százszázalékban erre koncentrál.

Mick Schumacher 2021-ben és 2022-ben nem sok sikerrel versenyzett a Haasnál, 44 futamon indult és 12 pontot szerzett.

A német versenyző a közösségi médiában közben elárulta, hol láthatjuk őt 2025-ben – szúrta ki a racingline.hu.

„Örömmel jelentem be, hogy továbbra is az Alpine Endurance kalandjának részese leszek. Remek első évet töltöttünk együtt, és elszánt vagyok, hogy segítsek a programnak a még jobb teljesítmény elérésében a második évben. Meghatároztunk néhány pontot, ahol támadni akarunk, és már nagyon várom a második WEC-szezonomat” – írta a posztban.

I am delighted to announce that I will continue to be part of the Alpine Endurance adventure. We had a great first year together, and I am determined to help ensure that the performance of the program is even better in the second year. We have defined a few points where we want…