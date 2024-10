Visszavonul Andrés Iniesta, minden idők egyik legjobb középpályása

Generációjának egyik legkiemelkedőbb játékosa, a spanyol futball történetének egyik legjobbja, Andrés Iniesta visszavonul - írja a player.hu. Mint írják,

a hírt több forrás is megerősítette, a hivatalos bejelentés október 8-án várható.

A Barcelona által kinevelt Andrés Iniesta alapembere volt a Barca legsikeresebb időszakának, valamint annak a spanyol válogatottnak is, amely fennállása óta a legeredményesebb időszakát élte.

A nemzeti válogatott tagjaként két Európa-bajnokságot és világbajnokságot nyert, a 2010-es vb döntőjében ő rúgta a győztes gólt a hollandok ellen. A Barcelona játékosaként négyszer volt Bajnokok Ligája-győztes, kilencszer nyerte meg a klubbal a spanyol bajnokságot és háromszor a klub-vb-t. Az UEFA 2012-ben az év játékosának választotta.

2002 és 2018 között játszott a Barcelonában, majd egy ideig Japánban, végül pedig az Egyesült Arab Emírségekben futballozott.

