Sportközgazdász - Egy nulla pontos BL-szereplés is jövedelmezőbb egy jó EL-szériánál

Tavaly a Konferencia-ligában szerepelt a Ferencváros labdarúgócsapata, idén az Európa-liga főtábláján, ami nem csupán szakmailag előrelépés, de több pénzt is lehet keresni, és bár tavaly a KL-ben erős ellenfelei voltak a magyar bajnoknak, most nem 6, hanem 8 mérkőzés vár rá ősszel, 4 hazai pályán, amelyből komoly jegybevétel is lesz már - vélekedett az InfoRádióban a Ferencváros szerda esti, belga Anderlecht elleni EL-meccse előtt Szabados Gábor sportközgazdász.

"Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az a gazdasági és sportszakmai érték, amelyet az Európa-ligában megkereshet és elnyerhet a Ferencváros, az lényegesen kisebb, mint amelyet a Bajnokok Ligájában elnyerhetett volna; tehát gyakorlatilag a Bajnokok Ligájában ha egy csapat minden meccsét elveszíti, anyagilag még az is jóval jóval többet ért volna, mint ha az Európa Ligában egyébként mondjuk sikeresen szerepel, és akár még a tavaszi folytatást is megéri" - öntött tiszta vizet a pohárba.

A hazai meccsek között ott lesz az angol Tottenham elleni is, amely mindenképpen közönségcsalogató mérkőzés lehet, bár ezen a szinten nem szabad, hogy gond legyen a telt házat összehozni. A sportközgazdász is egyetért ezzel, elvárható, hogy minden széknek gazdája legyen egy ilyen nyár után.

De nézzük azokat a BL-nél rosszabb EL-számokat!

A főtábláért 4,3 millió eurót (bő 1,5 milliárd forint) kap a Ferencváros.

Egy győzelemmel 450 ezer eurót lehet keresni.

Egy döntetlen 150 ezer eurót ér.

"Reálisan a Ferencváros fog itt pontokat gyűjtögetni, tehát 1-2 millió euró szinte biztosan összejön ezekből a pontokból is, az is nagyjából lehet akár 1 milliárd forint körüli összeg is. Azt látjuk, hogy csak az UEFA-tól érkező összegek több milliárd forintot tehetnek ki, és akkor még a televíziós jogdíjak utáni juttatások is ott vannak. Ha pedig tovább tud lépni a Ferencváros ebből a ligaszakaszból, és tavasszal is akár a play-offban, akár az egyenes kieséses szakaszban tud játszani, az további összegeket jelenthet, és ezek még mindig csak az UEFA-tól érkező pénzek" - sorolta Szabados Gábor.

A nyolc közül tehát lesz négy hazai mérkőzés, amelyekre a jegyek drágábbak lesznek, mint például egy NB I-es meccsre, így ebből is "látható" bevételre tesz szert a zöld-fehér klub, a mérkőzések önmagukban pedig hordoznak további terjesztői értékeket, amelyek termékekben csapódhatnak le, további plusz bevételt generálva.

"Ha mindezt így összevetjük, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a nemzetközi szereplés egy jó pár milliárdos plusz bevételt jelent a Ferencvárosnak. Az elmúlt évek alapján ezek az összegek, amelyeket a nemzetközi kupákban keres meg a csapat, a Ferencvárosnak akár az éves költségvetése felét is kitehetik. Lehet, hogy mivel a Ferencvárosnak folyamatosan fejlődik a hazai piacról megszerzett költségvetése is, ez az Európa-liga-szereplés most nem fogja elérni az említett szintet, de nyugodtan mondhatjuk, hogy gyakorlatilag többet fog a Ferencváros csak a nemzetközi kupával keresni, mint amennyi egyébként a legtöbb magyar NB I-es csapatnak a teljes költségvetése" - húzta alá az InfoRádióban Szabados Gábor sportközgazdász.