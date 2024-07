Vogel Soma: a mostani holtpont pillanatnyi állapot, erőt ad, hogy sokat várnak tőlem

Három hét múlva, július 28-án este Franciaország ellen játssza első olimpiai csoportmérkőzését a magyar férfi vízilabda-válogatott, melynek tagjai a mátraházi edzőtábor után a Margitszigeten készültek. Varga Zsolt csapatának lesz törleszteni valója az ötkarikás játékok nyitányán, ugyanis a februári, dohai világbajnokság negyeddöntőjében nagy meglepetésre éppen a franciák állították meg a mieinket.

Az elmúlt klubszezonban a Ferencvárossal három trófeát nyerő Vogel Soma az InfoRádióban elmondta: kisebb pihenő után bő két héte csatlakoztak a válogatott kerethez, és mint fogalmazott, Mátraházán valamivel jobban érezte magát, mint a múlt héten. Szerinte ebben nincs semmi meglepő, hiszen egy rövidebb kihagyás után is „felfrissül a test”, és ilyenkor az első héten általában neki is jobb hangulatban telnek az edzések. A magyar válogatott világ- és Európa-bajnok kapusa hozzátette: a margitszigeti összetartáson „elég nehéz és megterhelő edzésmunkát” végeztek mind a vízben, mind a szárazföldön. Elismerte, hogy éppen akkor érte el a holtpontot, de mindenkit megnyugtatott, ez egy pillanatnyi állapot volt, és „valahol rendjén is van”, hogy a felkészülés ezen szakaszában itt tart. Megjegyezte:

minden kerettagon azt látja, türelmesen és nagy elánnal készül, a csúcsformát pedig nem mostanra kell időzíteni.

Az olimpiai bronzérmes kapus azt mondta, a legtöbb játékosban egyformán élnek a tavalyi, fukuokai sikerek élményei és az idei, dohai rosszabb szereplés tapasztalatai, ugyanis fontosnak tartják, hogy tanuljanak a hibáikból. Mindkét vb-ről szoktak néha beszélgetni, de a Japánban rendezett tornára nyilván szívesebben gondolnak vissza. Vogel Soma hangsúlyozta: foglalkozni kell azzal is, hogy mi történhetett velük a dohai világbajnokságon, mert a hetedik hely nagy csalódás volt számukra. Úgy véli, egy kudarcból mindig nehezebb felállni, de dolgoznak ezen is, mint ahogy neki sokat segít az is, hogy a Ferencvárossal sikeres szezont zárt, a Bajnokok Ligája megnyeréséből, illetve a máltai négyes döntőben nyújtott teljesítményéből próbál erőt meríteni a következő időszakra.

Vogel Soma azt tapasztalja, hogy a válogatott kerettagok önbizalmával nincs semmi gond, mindenki pontosan tudja, milyen céllal utaznak majd ki Párizsba. Úgy gondolja,

sokat számít, hogyan sikerülnek az olimpia előtti edzőmérkőzések, amelyek visszajelzést adnak majd arról, hol tartanak és mire képesek.

A magyar válogatott június utolsó hétvégéjén Zágrábban a világbajnok horvátokkal gyakorolt, vasárnap hivatalos meccs is szerepelt a programban, melyet ötméteresekkel a házigazdák nyertek meg. Varga Zsolt csapata július 11. és 13. között a margitszigeti felkészülési tornán a franciákkal, az olaszokkal és Japánnal játszik, a felkészülés hajrájában pedig Szicíliában az olaszokkal, Barcelonában pedig az Európa-bajnok spanyolokkal készül együtt.

Az FTC kapusa hozzátette: ha lelkiismeretesen edzenek és maximális munkát végeznek a tréningeken, akkor biztosan megszerzik a kellő magabiztosságot, amivel remélhetőleg szép eredményt tudnak elérni az olimpián.

Nagyon készül az ötméteresek hárításának specialistája

Vogel Soma már nem egyszer bizonyította a klubjában és a válogatottban is, hogy az ötméterespárbajokban higgadt tud maradni, és hatalmas bravúrokra képes kulcspillanatokban. Mint mondta, gyakorlatilag beépítette a programjába az ötmétereseket, a védések gyakorlását. Minden másnap szentel erre időt, pedig az edzői stáb nem kérte tőle külön. A csapattársak azonban rendszeresen noszogatják, hogy lőhessenek neki büntetőket, ami mindenkinek jól jön, hiszen gyakorolhatnak, Párizsban pedig könnyen előfordulhat, hogy lesznek majd ötméterespárbajok.

„A büntetők gyakorlása a mindennapjaink része. Ez az egyik kulcsa annak, hogy mi az elmúlt években ebből a legtöbbször jól jöttünk ki”

– fejtegette.

Vogel Somának már van olimpiai tapasztalata, Tokióban azonban még nem ő volt az első számú kapus. Úgy véli, az előző ötkarikás játékokhoz képest jelentősen átalakult a magyar válogatott, sok az új játékos, köztük olyanok is bekerültek a bő keretbe, akik még nem szerepeltek olimpián. Ugyanakkor a szövetségi kapitány tapasztalt, olimpiai rutinnal rendelkező pólósokra is számít, akik sokat segíthetnek majd az újoncoknak. Az olimpiai bronzérmes megjegyezte: az elmúlt időszakban egy kicsit „feltorlódtak” a világversenyek, így a fiatalabbak is szereztek tapasztalatokat, és élesben is megmutathatták, milyen teljesítményre képesek. Vogel Soma tisztában van vele, hogy Tokióhoz képest nagyobb szerep jut majd neki Párizsban, de áll elébe a kihívásoknak. Igyekszik pozitívan megélni ezt a helyzetet. Mint fogalmazott, sokkal inkább erőt ad neki, hogy megnőttek az elvárások vele szemben, minthogy teherként élné ezt meg.

A világ- és Európa-bajnok korábban még nem járt Párizsban, és most sem városnézésre megy oda, de nagyon várja már, hogy elkezdődjön az olimpia. „Hamarosan a francia főváros is ki lesz pipálva a bakancslistámon. Ha pedig sikerülne jó eredményt elérnünk, akkor valamikor, később szívesen visszatérnék mint turista” – fogalmazott Vogel Soma.