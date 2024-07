Lionel Messi megpróbált panenkázni, de rajtavesztett – videó

Az ecuadoriak a 92. percben egyenlítettek a világbajnok ellen, majd következett a szétlövés, a tizenegyespárbaj. Lionel Messi lőtt először, megpróbálta Antonín Panenka híres mozdulatsorát utánozni, de túl erősen rúgott alá a labdának, az fölé ment.

Végül csapattársa, a kapus „Dibu” Emíliano Martínez kisegítette: két ecuadori lövésből nem lett gól, az argentinok 4-2-re megnyerve a tizenegyeseket továbbjutottak.

Messi went for a PANENKA and giggled after his miss? bro completed football and doesn’t care anymore pic.twitter.com/ZbzKnyjtnT