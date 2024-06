Olimpiai vezetők az Arénában: fantasztikus játékokat rendez majd Párizs, sok magyar éremmel

Július 26-án kezdődik a nyári olimpia Párizsban, és Fürjes Balázs szerint nagy ünnep lesz a francia fővárosban, mert két, a koronavírus-járvány alatt rendezett olimpia után ismét nézők előtt vetélkedhetnek a sportolók. Az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja azt is kiemelte, hogy 12 év után visszatér az olimpia Európába, és abban bízik, hogy a francia hatóságok munkájának köszönhetően biztonsági esemény nélkül fog lezajlani, és ha ez sikerül, akkor óriási siker lesz.

"Több szempontból történelmi olimpia lesz, 10 500 versenyző lesz ott, és először az olimpiák történetében ezeknek pontosan a fele lesz női és fele lesz férfi, a teljes nemi egyenlőség a versenyeken először valósul meg, onnan jutottunk el ide, hogy az első olimpián hölgyek még nem is vehettek részt 1896-ban" – mondta Fürjes Balázs.

Gyulay Zsoltnak, ha Párizsra gondol, a gyakorlati dolgok jutnak eszébe, mert miközben a magyar olimpiai csapat még mindig gyűjti a kvótákat, július 12-én a MOB már elfoglalja a helyét az olimpiai faluban, és elkezdődnek a helyszíni előkészületek, hogy ha kiérkezik az első része a magyar csapatnak, akkor semmiben ne szenvedjenek hiányt a sportolók.

"Végre Európában van az olimpia, közel van, repülővel nagyon gyorsan odaérünk, és azt gondolom, hogy óriási siker lesz. Az a tapasztalat, hogy a franciák tényleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez egy felejthetetlen olimpia legyen" – mondta a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A csapat végleges névsoráról július 5-én dönt a MOB elnöksége, az eskütétel pedig július 8-án lesz.

Biztonság és közlekedés

Fürjes Balázs elmondta, a helyi szervezők teljes mértékben készen állnak és várják a vendégeket, már az utolsó simításokat végzik. Arról is beszélt, hogy két olyan terület van, amelyre különösen oda kell figyelniük a helyieknek. Az egyik a biztonság, ami teljes egészében a francia állam feladata, de közben óriási nemzetközi együttműködés segíti a háttérben. A másik, ami Párizsban amúgy sem egy egyszerű, az a közlekedés, szerinte "szinte lehetetlen missziót kell teljesíteni, hogy nagyobb zökkenők nélkül működjön". A most is zajló németországi labdarúgó Európa-bajnokságra is figyelnek a párizsi szervezők, mert rengeteg tapasztalatot lehet szerezni közvetlenül az olimpia előtt.

Fürjes Balázs kitért arra is, hogy az olimpián döntenek majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának az összetételéről is, és a Magyar Olimpiai Bizottság úgy döntött, Szilágyi Áront jelöli erre a feladatra. Korábban nyolc évig Gyurta Dániel is betöltötte ezt a posztot, most az olimpián részt vevő sportolók választanak majd maguk kö9zül négy képviselőt. "Nagyon szeretnénk, ha lenne továbbra is magyar tag. Minden készsége, képessége, tapasztalata megvan, hogy egy zseniális sportolói NOB-tag legyen, reméljük, hogy össze tudja áron gyűjteni a szükséges szavazatot" – mondta a NOB magyar tagja.

Szilágyi Áron és Kapás Boglárka lesz a magyarok csapatkapitánya, ezt a megoldást külföldi példák alapján választották, és Gyulay Zsolt úgy véli, nagyon jó hatással van a csapatra, ha tapasztalt sportolók, akik már bizonyítottak olimpiákon, világversenyeken, az élre állnak, és nemcsak a zászlót viszik, hanem tanácsokkal is ellátják a fiatalokat. Szilágyi Áront emellett támogatja a MOB a pályázatában, bár az elnök szerint a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó "önmagában nagyon erős jelölt".

Gyulay Zsolt elmondta, hogy a MOB munkatársai már hónapok óta csak az olimpiai előkészületekkel foglalkoznak, próbálnak minden apró részletet kidolgozni, megoldani. Az egyik nagy feladat a közlekedés lesz, mert nagyok a távolságok, nem is minden sportoló az olimpiai faluban lakik majd, hanem inkább közel a versenyhelyszínekhez. A feladat méretét mutatja, hogy 180-190 fős lesz a magyar sportolói küldöttség, és ezzel a húsz legnagyobb létszámú csapat között lehet Párizsban.

Nem lesz csonka olimpia

Fürjes Balázs szerint nagyon fontos, hogy a mostani nyári olimpián egyetemes lesz a részvétel, a fegyveres konfliktusok, elsősorban az orosz–ukrán háború miatt felvetődött, hogy csonka lesz a játékok, de ez a veszély elmúlt.

"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nagyon világos álláspontot foglalt el ebben a kérdésben, azt mondja, hogy az útlevele, a nemzetisége miatt senkit sem lehet büntetni. Pusztán azért, mert valaki orosz vagy fehérorosz állampolgárságú, nem lehet kitiltani az olimpiáról" – mondta, de hozzátette, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elítéli az agressziót, amit a nemzetközi jog megsértésével Oroszország megvalósított. Az orosz olimpiai bizottság nem gyakorolhatja tagsági jogait a nemzetközi olimpiai mozgalomban, de az egyéni sportolók ott lehetnek, csak nem az országuk zászlaja alatt.

Gyulay Zsolt felidézte 1984-et, amikor sportolóként szembesült azzal a döntéssel, hogy nem mehet a Los Angeles-i olimpiára a magyar csapat bojkottja miatt.

"Legyenek jó versenyek, mindenki jól szórakozzon, versenyzők szerepeljenek jól, és akkor jó olimpia lesz. Bízom benne, hogy a magyar versenyzők jól fognak szerepelni, és nagyon sok érmet fogunk hazahozni" – mondta MOB elnöke, és azt is hozzátette: legalább harmincra számít.

"Egy sportoló annyit tehet, ha kijut egy olimpiára, akkor az élete legjobbját hozza, ne hivatkozzunk szélre, esőre, hóra, lábtámaszra, nem tudom mire. Ha mindenki az élete legjobbját hozza, akkor jó sok érmet fogunk hozni, ez biztos" – jelentette ki.

Fürjes Balázs kiemelte, hogy az ókori olimpiák mindig béketeremtő erővel bírtak, és most is azt hangsúlyozzák, hogy az olimpia békés versengésben egyesíti a világot. "A sport meg az olimpia arra tanít meg bennünket, hogy miközben versengünk egymással, és le akarjuk győzni a másikat, be lehet tartani alapvető szabályokat, amit mindketten elfogadunk" – mondta, és jelezte, még bízik abban, hogy hatása lehet annak az ENSZ-határozatnak, amely legalább az olimpia idejére fegyvernyugvást szeretne elérni. Thomas Bach, a NOB elnöke ezért kampányol, a sport béketeremtő és egységépítő erejét próbálja a politikai döntéshozók figyelmébe ajánlani. Emmanuel Macron francia elnök az olimpia előtti napokra meghívták a világ állam- és kormányfői, ahol szeretné a békés párbeszédet elérni.

Nem szabad feladni a hagyományos sportágakat

A magyar sportdiplomácia sikerei közé sorolta Gyulay Zsolt, hogy sok sportág nemzetközi szövetségeiben vannak magyar tisztségviselők, és az eredmények mellett az is hozzátesz a sportdiplomáciai elismertséghez, hogy az elmúlt években nagyon sok világversenyt rendezett Magyarország. "Nagyon magas polcon van ma a magyar sportdiplomácia és a magyar sportvezetés" – értékelt a korábbi többszörös olimpiai bajnok kajakozó.

Fürjes Balázs úgy véli, ennek a sorozatnak lesz a folytatása, hogy 2026-ban a Puskás Arénában lesz a labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő, utána pedig ősszel a Nemzeti Atlétikai Központban az atlétikai világ új csúcseseménye. Gyulay Zsolt ehhez hozzátette, hogy rengeteg támogatást kapnak itthon azok a sportágak is, amelyek népszerűek, sikeresek vagyunk bennük a nemzetközi fronton, de nem feltétlenül jól eladhatók. Példaként említette, hogy a norvég kajak-kenusok még fizetnek is azért, hogy részt vehessen egy-egy világversenyen, nincs hasonló állami sportfinanszírozás, mint itthon, pedig sokkal gazdagabb ország. A MOB elnöke szerint nemcsak a marketingerő a fontos, hanem az is, hogy minél több kisgyerek elkezdjen evezni, kajakozni, öttusázni, birkózni, mert hosszú távon megtérülnek ezek a befektetések,.

"Óriási hiba lenne feladni azt, amink van és amire büszkék lehetünk és aminek hagyománya van. Nagyon nagy becsben kell tartani azokat a hagyományos magyar sikersportágakat, akármilyen a pillanatnyi marketingsúlyuk is a nemzetközi médiatérben, amelyek rengeteg elismerést és boldogságot hoztak Magyarországnak" – mondta Fürjes Balázs, de hozzátette, a világban erősödő, de Magyarországon még gyerekcipőben járó sportágakra is oda kell figyelni a hagyományos magyar sikersportágak mellett. Már csak azért is, mert a NOB tartósan azokat a sportokat tudja beemelni vagy programban tartani, amelyek az egész világban népszerűek, amelyeket minden kontinensen űznek, és a kontinensek között az erőviszonyok nem nagyon egyenlőtlenek. Problémaként említette a vízilabda helyzetét, amely az egyetlen sportág, amiben vezetjük az olimpiai éremtáblát, ahol Európa kiemelkedik, de az Egyesült Államok és Ausztrália is az élmezőnyhöz tartozik, de a nemzetközi szövetségnek komoly munkát kell abba fektetnie, hogy Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában is elterjedjen a sportág, hogy hosszú távon, öt-hat olimpia múlva is a programban maradjon.

Utcai sportágak kvalifikációja a Ludovik Campuson

Gyulay Zsolt szerint fontos ebben a kérdésben a nemzetközi sportdiplomácia, és úgy látja, saját sportágában, a kajak-kenuban nem állnak jól, a síkvízi számokban most is kettővel kevesebb aranyérmet osztanak ki a szlalom javára, ami a magyar sportnak is nagy veszteség.

Az új olimpiai sportágak mutatkoznak majd be Budapesten, a Ludovika Campuson június 20-tól az utcai sportágak kvalifikációs versenyeit rendezik. Fürjes Balázs szerint ez a négynapos esemény egy nagyon komoly sportverseny, egy zenei fesztivál és egy családi programsorozat is egyben. A négy sportág: falmászás, BMX freestyle, breaking és gördeszka. Félezer versenyzőt várnak Budapestre, a világ élmezőnyét, és köztük négy magyar versenyzőnek is szurkolhatnak, egyedül gördeszkában nem indul magyar a versenyeken.

"Hihetetlenül izgalmasak, látványosak, dinamikusak ezek a sportok. Minden program ingyenes, meg lehet nézni a sportversenyeket, ki is lehet próbálni minden sportot, bármilyen tudásszinten, bármilyen életkorban" – mondta, és hozzátette, ezekben a számokban Párizsban majd 36 érmet osztanak ki, és ez lesz az utolsó esély arra, hogy kiharcolják a sportolók az olimpiai részvétel jogát.

Telt ház a Magyar Nagydíjon Az olimpia előtt közvetlenül rendezik a Forma–1-es Magyar Nagydíjat, és Gyulay Zsolt, aki egyben a Hungaroring első embere is, elmondta, az már az év elején eldőlt, ismét telt ház lesz, a futam hétvégéjén háromszázezer nézővel számolnak. Történelmi verseny lesz az idei, mert a fő lelátó és a paddock épülete utoljára fogja vendégül látni a nemzetközi mezőnyt, mert augusztus 1-jén lebontják a főépületet. Erre külön rendezvénnyel készülnek, pilótákkal búcsúztatják majd a legendás paddockot, hogy utána elkezdődhessen az új építése.

Képünkön: Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Pierre Fratter-Bardy, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság stratégiai és fejlesztési társigazgatója és Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a szabadstílusú BMX, breaktánc, gördeszka, sportmászás olimpiai kvalifikációs versenyről szóló sajtótájékoztatón a budapesti Erzsébet Skateparkban 2024. április 9-én. A versenyt június 20. és 23. között tartják Ludovika Campuson.