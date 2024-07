Fábián László: a 180 fős magyar olimpiai delegáció világviszonylatban is komoly erőt mutat

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a múlt héten letették az olimpiai esküt a július 26-án kezdődő párizsi ötkarikás játékokon szereplő magyar csapat tagjai. A fogadalomtétel szövegét Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, valamint Kapás Boglárka világ- és Európa-bajnok úszó mondta el a Művészetek Palotájában rendezett ünnepségen. Hazánkat 21 sportági szakágban 180 sportoló képviseli majd a francia fővárosban. Az is eldőlt, hogy a megnyitón Böde-Bíró Blanka kézilabdázó és Tóth Krisztián cselgáncsozó viszik majd a magyar zászlót.

A Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára az InfoRádióban elmondta: még rengeteg fontos teendőjük van az olimpia kezdetéig, többek közt a helyszínen is lesz bőven elintéznivalójuk. Mint fogalmazott, ezek közül az első helyen a kvótát szerző magyar sportolók benevezése szerepel, be kell adni a hivatalos dokumentumokat egyenként. Fábián László hozzátette: időben szeretnék átvenni, illetve kialakítani az olimpiai falun belül a különböző közösségi tereket, egészségügyi helyszíneket, valamint a csapatirodát. Külön-külön átvizsgálnak minden egyes lakórészt és apartmant is, hogy a magyar delegáció tagjai semmiben se szenvedjenek hiányt.

Maga a szálláshely egy kilencemeletes épület 45-50 lakással, amelyeknek a külső kidekorálására külön csapatot jelöl ki a MOB.

Ugyancsak fontos feladat lesz a Magyarországról érkező irodai és sportfelszerelések, egyéb eszközök átvétele, illetve szortírozása. Fábián László jelezte: a magyar sportolók többsége a megnyitóünnepség előtt két-három nappal érkezik meg Párizsba, így szeretnék, ha minden elkészülne és a rendelkezésükre állna addig, hogy biztosítva legyenek számukra a szükséges eszközök és létesítmények.

A MOB főtitkára szerint a 180 fős magyar delegáció nagy létszámú küldöttségnek számít, és „kellemes tehernek” tekintik, hogy ennyi ember, illetve pluszban az edzők, segítők igényeit kell kiszolgálniuk. Bár a MOB vezetése is reménykedett abban, hogy akár 190-200 versenyzőnk is ott lehet majd Párizsban, Fábián László elmondása szerint a szervezést tekintve nem jelent nagy változást, hogy tíz vagy húsz sportolóval kevesebb lesz a létszám a remélthez képest. „Az utolsó napokban nem lehet semmi sem fontosabb annál, minthogy minél precízebben és pontosabban végezzük a teendőinket. Mi lennénk a legboldogabbak, ha esetleg 250-en lennénk ott a következő olimpiákon, most azonban 180 tagú lesz a sportolói delegáció, ami szintén egy szép létszám, és

a világ valamennyi országát figyelembe véve is komoly erőt képvisel”

– jegyezte meg a sportvezető.

Elárulta azt is, hogy még a rajt előtti utolsó napokban is sok kérésük van a sportolóknak és a stábtagoknak, de mint mondta, ez így természetes. Ilyenkor előfordulnak azért olyan esetek is, amikor egyik napról a másikra egymásnak ellentmondó igények vagy kívánságok fogalmazódnak meg, a MOB munkatársai azonban igyekeznek minden óhajt teljesíteni. Fábián László elmondta: versenyzőként ő is megtapasztalta, hogy egy-egy jó szereplés sokszor nüanszokon, nagyon apró dolgokon múlik, ezért sportvezetőként kötelességének érzi, hogy segítőivel együtt minden részletre odafigyeljenek.

„Minden sportolói, edzői kérést, kérdést kezelünk, és próbálunk megoldást találni az esetlegesen felmerülő problémákra”

– tette hozzá.

A MOB főtitkára kiemelte, a versenyzőknek lelki nyugalomra van szükségük, és nekik vezetőként az a feladatuk, hogy a megfelelő háttérmunkával biztosítsák a lehető legjobb feltételeket és körülményeket. Abba nem szólnak bele, hogy az edzéseken, illetve a különböző felkészülési versenyeken mi történik, a nyugodt, optimális és zavartalan környezet biztosításáért viszont ők felelnek az olimpiai faluban, valamint a közeli létesítményekben, edzőközpontokban.