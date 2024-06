A skót, aki nem csak gólt tud lőni, táncol is

A felvételek szerint az Aston Villa 29 éves, 66-szoros válogatott középpályása még a táncolók közé is beállt. Mint kiderült, van még mit tanulni a helyiektől, de azért ügyesen táncol. Egyébként ő a teljes skót keret leggólerősebb játékosa, 18 gólt szerzett eddig a Tartan Armyban, a válogatottban.

???????? Scotland have arrived in Germany for EURO 2024 and Aston Villa's John McGinn has joined in with traditional Bavarian dance! ??? pic.twitter.com/2Xha9rc0a6