A Chelsea és az olasz kapcsolat - a legtöbbször bejött

Thomas Tuchel volt a Chelsea menedzsere, amikor Roman Abramovics, a klubtörténet vitathatatlanul legeredményesebb tulajdonosa – részben kényszerűségből – megvált a klubtól. A Kékek élére az amerikai Todd Boehly került, aki a lassan 24 hónapos regnálása alatt elköltött egy szekérderéknyi pénzt, s elfogyasztott öt edzőt, miközben az első idényben a tizenkettedik, a másodikban a hatodik helyen végzett a bajnokságban.

Todd Boehlynek semmilyen tekintetben nem volt szimpatikus Thomas Tuchel, azért gyorsan menesztette, majd szó szerint megvásárolta a helyére Graham Pottert, aki nem tudott megbirkózni azzal a feladattal, hogy idény közben a fél keret kicserélődik.

Bő félév után menesztették, s érkezett a helyére egy igazi klublegenda, Frank Lampard. Az egykori angol válogatott középpályás valójában visszatért a klubhoz, amelyet már játékosként és menedzserként is szolgált, de utóbb talán már azt mondja, hiba volt. Minden várakozást alulmúlt az eredménysora (tizenegy mérkőzésen nyolc vereség), nyilvánvaló volt, hogy nem maradhat.

Következett a sorban Mauricio Pochettino, aki tavaly nyáron még jó választásnak tűnt, idén májusban már nem. Állítólag szinte minden kérdésben eltért az álláspontja Todd Boehlyétől, ezért a tűzhöz közel állók számára nyilvánvaló volt már az idény utolsó heteiben, hogy bármennyit is javult a Chelsea (mert az tény, hogy javult), mennie kell.

Egy nem kifejezetten sikeres ősz után tavasszal a Ligakupa-döntőjében szoros mérkőzésen veszített a Chelsea a Wembley-ben, a Liverpool ellen, az FA-kupában elődöntős volt, a bajnokságban pedig február 4. után egyetlen vereséget szenvedve, az utolsó öt mérkőzését megnyerve, a hatodik helyen végzett, azaz jelentősen előrelépett az előző évi záró pozíciójához képest.

Pochettinónak mégis mennie kellett, érkezett a Championshipet megnyerő Leicester City éléről Enzo Maresca. A 44 éves olasz edző tehetsége megkérdőjelezhetetlen. Az angol második vonalban az előző idényben négyszer is kiérdemelte a hónap edzője titulust. 2022-ben a Manchester City U21-es csapatával megnyerte a Premier League 2-t, utána a Parmánál dolgozott (ilyenformán Balogh Botondnak is volt az edzője), majd néhány hónap után szabaddá vált. Kis pihenő után, 2022 nyarán visszatért a Manchester Cityhez, Pep Guardiola egyik segítője lett. (Érdekes: a 2024–2025-ös idényben Pep Guardiola korábbi segítői közül Mikel Arteta az Arsenal, Enzo Maresco pedig a Chelsea szakvezetője lesz.)

2023 nyarán vette át a Leicester Cityt, amellyel feljutott a Premier League-be, de ott már nem fogja vezetni a „Rókákat”, indul a kaland a Stamford Bridge-en.

Dear Chelsea Fans,



It feels amazing to be the new head coach of Chelsea, one of the best clubs in the world, and I’m really excited to be here. When I got a call from Chelsea, Me and my staff had the feeling that this was too good an opportunity not to take and personally I felt… pic.twitter.com/vbMdxViohg