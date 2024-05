Újabb árulkodó jel, hogy Kylian Mbappé Madridba tart, sőt…

A francia válogatottal 2018-ban világbajnokságot nyerő támadó a Paris Saint-Germainnel remek szezont zárt, a bajnokságot és a Francia Kupát is megnyerte. Mbappé minden sorozatot figyelembe véve 48 mérkőzésen 44 gólt lőtt a 2023/2024-es idényben, de új kihívásra vágyik, hiszen a Bajnokok Ligáját egyszer sem tudta elhódítani a párizsi sztárcsapattal.

„Úgy gondolom, hogy mindennek megvan a maga ideje. Hamarosan bejelentem, hogy hol folytatom. Néhány nap múlva, úgyhogy szerintem nincs gond” – idézi az Origo a 25 éves klasszis korábbi szavait, aki 256 góljával klubrekorderként távozhat a párizsi klubtól.

Az F1-es Monacói Nagydíjon is feltűnő Mbappé minden bizonnyal a Real Madridban folytatja karrierjét, amit megerősít, hogy nemrég a spanyol fővárosban vásárolt ingatlant. Spanyol és francia sajtóhírek szerint a világbajnok csatár néhány héttel ezelőtt egy Madrid környékén található luxusnegyedben, a „spanyolországi Beverly Hillsben” tett szert egy luxusvillára.

Hírek szerint az új otthona a spanyol főváros központjától mintegy 30 percnyi autóútra található Pozuelo de Alarcon településen található; a házban ráadásul korábban a Real Madrid ötszörös BL-győztes legendája, Gareth Bale lakott – olvasható.

