Pigniczki Fanni az Eb-ezüstről: életem eddigi legjobb gyakorlatát tudtam bemutatni

A magyar ritmikus gimnasztika történetének első egyéni Európa-bajnoki érmét nyerte Pigniczki Fanni, aki a második helyen végzett a labda döntőjében a budapesti kontinensviadal utolsó napján. Az MTK sportolója a szalag fináléjában az ötödik, míg egyéni összetettben a nyolcadik helyen zárta az Eb-t.

A világbajnoki bronzérmes versenyző az InfoRádió Ötkarika című műsorában elmondta: már a felkészülési versenyeken is labdával teljesített a legkiegyensúlyozottabban, illetve az Európa-bajnokságot megelőző utolsó három hétben az edzéseken is a labdát érezte a „legstabilabb” szerének. Ilyen előzmények után nagyon bízott benne, hogy a kontinensbajnokságon is sikeres lesz a hazai közönség előtt.

Pigniczki Fanni nyolcadikként jutott be a fináléba 33,350 ponttal, ahol még ezt a pontszámot is sikerült túlszárnyalnia, és végül 34,850 ponttal lett második. Ez abszolút egyéni csúcs, korábban ugyanis egyik szerrel sem tudott ilyen magas pontszámot elérni nemzetközi versenyen. Az eddigi rekordját a szombati egyéni összetett döntőben bemutatott labdagyakorlatára kapott 34,700 pont jelentette. Mint fogalmazott, pályafutása eddigi legjobb gyakorlatát tudta a szőnyegre vinni a labda döntőjében, nem is maradt benne semmilyen hiányérzet. Úgy érzi, mindent kiadott magából, amire jelenleg képes volt, de azért megjegyezte, hogy

az olimpiáig hátralévő időben szükség lesz kisebb korrigálásokra.

Hozzátette: eddig a karika volt a kedvence, de még azzal a szerrel sem tudott soha olyan magas pontszámot elérni, mint labdával a hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A tavalyi Egyetemi Világjátékokon két aranyérmet szerző sportoló elmondta: nagy pluszt jelentett számára a magyar szurkolók szeretete és buzdítása, rengeteg pozitív energia szabadult fel benne ennek hatására.

Elismerte, hogy bármennyire is sokat számított a közönség támogatása, ez azért némi terhet is jelentett, mert nagyon nem akart hibázni a gyakorlatok bemutatása során, de szerencsére ez nem ment át görcsösségbe. Egyszerűen meg akarta mutatni, mire képes, valamint

bizonyítani szerette volna azt is, mennyit fejlődött 2017-hez képest, amikor legutóbb Eb-házigazda volt Budapest.

A második olimpiájára készülő Pigniczki Fanni legfőbb célja az lesz Párizsban, hogy mind a négy gyakorlatát olyan szinten mutassa be, mint a labdagyakorlatát az Európa-bajnokságon. Ígérete szerint arra fog törekedni, hogy minél pontosabban, minél kevesebb pontlevonással és minél magasabb technikai pontszámmal abszolválja az ötkarikás játékokat az egyes szerekkel.

Az MTK versenyzője a tavalyi, valenciai világbajnokságon karikával lett bronzérmes, a 2022-es birminghami Világjátékokon pedig szintén karikával, valamint labdával végzett a harmadik helyen, vagyis az elmúlt évek világversenyein több szerrel is eredményes tudott lenni. Úgy gondolja,

mind a négy gyakorlatát képes végrehajtani magas szinten, ezt szeretné bizonyítani majd az olimpián is.

Hozzátette: sok múlik majd a pillanatnyi formán, illetve azon, milyen „lábbal kel fel”, de nagyon bizakodik, sok erőt és nagy löketet adott neki a sikeres Eb-szereplés.

Pigniczki Fanni azt tapasztalja, hogy egyre népszerűbb a ritmikus gimnasztika Magyarországon. Egyfajta küldetésének tartja, hogy minél több gyermekkel megszerettesse a sportágat. Reméli, hogy sokan kedvet kapnak arra, hogy versenyszerűen is űzzék a ritmikus gimnasztikát.

„Próbálok személyesen is minél többet tenni azért, hogy motivációt adjak a kicsiknek arra, hogy elkezdjék, illetve folytassák a mindennapi edzéseket. Igyekszem lelkesíteni, támogatni őket. Nagyon fontos számomra, hogy példát mutassak nekik” – fogalmazott az Eb-ezüstérmes sportoló.

A Pigniczki Fannival készült interjú teljes változatát pénteken este fél 8 után néhány perccel hallhatják az InfoRádió Ötkarika című műsorában.