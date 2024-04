Rettegnek a magyar triatlonosok az olimpia miatt

"A vízminőség romlását a rövid időn belül lezúduló nagy mennyiségű eső okozhatja, ha ez a triatlon versenyek tervezett időpontjaiban bekövetkezik, az olimpia 17 napja lehetőséget nyújt mind az egyéni versenyszám július 26-i, illetve a vegyes váltó augusztus 5-i időpontjainak megváltoztatására. Az időpontváltoztatási lehetőségek miatt szinte biztosak lehetünk benne, hogy a Szajnában rajtolnak a triatlonosok. Hosszan tartó kedvezőtlen időjárás esetén - a nemzetközi szövetség szabályai alapján - elmaradhat az úszás, de ezt mi is és a szervezők is szeretnénk elkerülni" - idézte Kindl Gábort, a hazai szövetség elnökét az MTSZ közleménye, amely arra is kitért, hogy már a tavalyi előolimpiai versenyen is gondot okozott a vízminőség, s akkor a para versenyzők és a vegyes váltók számára triatlon helyett duatlon versenyt rendeztek.

"A versenyzők biztonsága az elsődleges, de a triatlon alapvetően úszásból, kerékpározásból és futásból áll. A magyar versenyzők számára ez különösen nagy érvágás, hiszen mind a nők, mind a férfiak a világ legjobb úszói közé tartoznak" - áll a közleményben. A szövetség hozzátette, elfogadja a szabályokat és ha duatlonra kerül a sor, a magyar versenyzők akkor is a maximumot fogják nyújtani a francia fővárosban.

Az MTSZ jelenleg négy magyar triatlonos olimpiai szereplésével számol. A szövetség közölte, hogy Lehmann Csongor párizsi helye már biztos, a nőknél pedig Kuttor-Bragmayer Zsanett részvétele "nincs veszélyben". A férfiaknál további két kvótában bízik az MTSZ, mely jelezte, hogy Bicsák Bence, Dévay Márk és Faldum Gábor verseng az ötkarikás szereplésért. Ha sikerül megvédeniük pozíciójukat a legjobb 30 között a világranglistán, akkor közülük a két legmagasabban rangsorolt utazhat Párizsba.

Legközelebb a május 17-i mexikói pótkvalifikációs viadalon a vegyes váltóknak lesz lehetőségük növelni az olimpiai résztvevők létszámát, s ha a magyarok sikerrel járnak, további egy női helyet szereznek a nyári játékokra.