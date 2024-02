Gurisatti Gréta: az amerikaiak sem legyőzhetetlenek, az olimpián még jobbak lehetünk

A magyar küldöttség összesen 27 olimpiai kvótát szerzett a dohai vizes világbajnokságon, és biztossá vált, hogy a magyar férfi vízilabda-válogatott mellett a női nemzeti csapat is ott lehet Párizsban. Mihók Attila és Cseh Sándor együttese óriási küzdelemben – 0-3-ról felzárkózva – végül 8–7-re kapott ki az amerikaiktól a vb-döntőben, így ezüstérmesként végzett a katari tornán. A legértékesebb játékosnak Keszthelyi Ritát választották, de Gurisatti Gréta is nagyszerűen teljesített, 17 góllal zárta a világbajnokságot.

A Ferencváros olimpiai bronzérmes vízilabdázója az InfoRádió Ötkarika című műsorában elmondta: úgy érzi, nagyon jól sikerült a világbajnokság, végig összeszedetten játszott a csapat, ami szerinte főleg annak tükrében óriási előrelépés, hogy a januári, eindhoveni Európa-bajnokságon „nagyon mély gödörbe” került a válogatott. Mint fogalmazott, a csalódást keltő Eb-5. hely után „ki tudták rángatni egymást” ebből a gödörből, Dohában már sokkal jobb volt a hangulat a csapaton belül, és végül mindenki pozitív élményekkel tért haza a vb-ről, ami sok erőt adhat a játékosoknak a jövőre nézve.

Gurisatti Gréta hozzátette: a világbajnokságon végig egységesek voltak, összetartottak, „nagyon jó csapaterő mutatkozott meg”, szerinte az egész torna alatt mindenkin látszott, hogy nagyon akarja a sikert, aminek végül meglett az eredménye.

A kétszeres vb-ezüstérmes számára kifejezetten jó élmény volt az amerikaiak elleni döntő, még úgy is, hogy végül vereséget szenvedtek, és a finálé végjátéka nem úgy alakult, ahogy szerették volna. Mint mondta, ahogy hazaérkeztek Katarból, már mindenkinek azon járt az agya,

miben kell még fejlődni, előrelépni ahhoz, hogy a nyári ötkarikás játékokon még jobbak legyenek, és vissza tudjanak vágni a legutóbbi három olimpián aranyérmes amerikaiaknak.

Úgy érzi, még annál is több van bennük, mint amit Dohában nyújtottak. Elmondta, hogy egy hosszú folyamat kellős közepén járnak, bizonyítani szeretnének, és egyáltalán nem úgy élik meg, hogy a vb-ezüsttel elérték volna az álmukat. Hangsúlyozta, hogy a világbajnokság csak egy állomás volt, mindennél fontosabb a jó olimpiai szereplés, és reményei szerint Párizsban „már mindent ki tudnak majd adni” magukból.

„Közelebb kerültünk az amerikaiakhoz”

A magyar válogatott a 2022-es budapesti vb-n is az amerikaiak ellen játszotta a döntőt, akkor 9–7-re győzött az olimpiai címvédő. Gurisatti Gréta úgy véli, az azóta eltelt bő másfél évben közelebb kerültek hozzájuk, és megjegyezte, hogy bármelyik csapat bármikor bekerülhet egy nagyobb hullámvölgybe. Az amerikaiaknak is volt egy viszonylag rosszabb periódusuk tavaly, hiszen a fukuokai vb-n csak ötödikek lettek – úgy, hogy ötméteresekkel győzték le a mieinket a helyosztón.

A Ferencváros játékosa szerint az Egyesült Államok válogatottja sem legyőzhetetlen, több európai csapat is bebizonyította az utóbbi időben, hogy meg lehet őket szorongatni, sőt nyerni is lehet ellenük. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az amerikaik a dohai vb-n nagyon erős ágon harcolták ki a döntőbe jutást, végig nagyon magabiztosan meneteltek, és a rendes játékidőben tudták hozni a meccseiket, míg ezzel szemben a magyar válogatott a hollandok elleni negyeddöntőt, valamint a görögök elleni elődöntőt is nagy csatában, ötméteresekkel húzta be. Gurisatti Gréta szerint ez is nagyon sokat számított a fináléban, mert megítélése szerint az amerikaiakból „mentálisan és fizikálisan talán kevesebbet vet ki az egész torna”, ezért frissebbek is voltak egy kicsit a végén. Az olimpiai bronzérmes szerint ez az egyik olyan dolog, amiben fejlődnie kell a válogatottnak, mert olyan befolyásoló tényezőről van szó, amely az olimpián is sokat számíthat.

„Ők gyakorlatilag besétáltak a döntőbe, nekünk viszont nagyon kemény meccseink voltak, és óriási érzelmi hullámvasút volt számunkra a teljes egyenes kieséses szakasz”

– magyarázta Gurisatti Gréta.

A dohai vb-döntőben nyújtott teljesítmény ugyanakkor szerinte bizakodásra ad okot. Mint fogalmazott, innentől arra kell koncentrálniuk, hogy az ott látott apróbb hibákat kijavítsák, erre pedig képesnek tartja a csapatot. Gurisatti Gréta végül elmondta: az olimpiáig hátralévő időt arra kell kihasználni, hogy egyénileg és csapatszinten is fejlődjenek, mert mentálisan és fizikálisan is ideális állapotban szeretnének megérkezni Párizsba. Reméli, hogy a kulcsszituációkban megfelelő döntéseket hoznak majd az olimpiai tornán, és olyan állapotba kerülnek addigra, hogy partiban tudnak lenni az amerikaiakkal is.