Gyulay Zsolt: "Forma-1-es sebességű bontás és építkezés zajlik a Hungaroringen" - képek

Hétfőn a Hungaroring Sport Zrt. sajtótájékoztatón mutatta be a mogyoródi versenypályán, hogyan állnak a munkálatok, elsősorban a boxutca mögötti, úgynevezett paddock terület átalakítása.

December 18-án kapta meg a kivitelező a Hungaroringet munkaterületként, azóta sok minden történt. Rengeteg betont mozgattak meg, gyakorlatilag elbontották a motorhome-ok kiszolgálására épült depót.

"Az új depó 19 méterrel lesz szélesebb, az épület maga is 10 méterrel. A világsorozat egyik legkisebb depójával rendelkeztünk, ráadásul csak két méterre volt lealapozva, szemben a most előírt 10 méterrel – nem is tudom, hogy bírta el azt a sok súlyt, kamion- és motorhome-ot" – utalt az InfoRádiónak adott interjújában a modern kor követelményeire Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Fotó: Domanits András

Fotó: Domanits András

Tehát Mogyoródon "Forma–1-es sebességű bontás és építkezés" zajlik jelen pillanatban, "le van tüskézve" (cölöpöket helyeznek el a talajba). Emellett a célegyenes felett átívelő gyalogos hidat el fogják bontani, helyette két alagút készül, egy a szakmai személyzet, egy pedig a nézők számára.

"A két új alagút, ami átvezet a pálya alatt,

már át van vágva és szerkezetkész állapotba kell hozni a 2024-es futamra. Az egyik, a nagylelátóval szembeni alagút a leendő főépületből fog kiindulni és a sportszakma közlekedését fogja megoldani. A másik alagút az épületen kívül lesz, helyettesíti az úgynevezett Marlboro hidat, ami már régen épült, ezen keresztül tudott a nézőközönség átjutni a paddockba. Ott lesz egy széles, 46 méter hosszú alagút" - részletezte.

Az alagutaknak tehát a szerkezetkész állapotig kell eljutni 2024-ig.

Területi növekedés A paddock 3000 négyzetméterrel, nagyjából 8300 négyzetméteresre, a főépületnek az alapterülete pedig 31 017 négyzetméterre bővül, a boxokat ugyanis szintén növelni kell, hogya Hungaroring megfeleljen a Nemzetközi Automobil Szövetség, az FIA előírásainak.

Ezt követi még egy munka az alagutak befejezésén kívül: a főépület elbontása. "Az 1985-ös épület remélhetőleg utoljára lesz használva" - jegyezte meg.

A főlelátó is marad a futamig, utána mintegy 260 nap áll rendelkezésre azt is bontani és újraépíteni – a kapott ígéretek szerint a hatalmas munkát 2025-re be fogják tudni fejezni.

A Forma–1 jogtulajdonosa egyébként napi szinten követi a mogyoródi történéseket, de havi szinten jelentéseket is bekér, "nem szabad eltérni a szerződésben vállalt kötelezettségektől".

A célegyenes a felújítás idején. MTI/Koszticsák Szilárd

2024-ben egyébként

a Forma–1-en kívüli versenysorozatok elköltöznek Mogyoródról,

ezért azt is tudakoltuk, az átépítés után Forma-autós, motor- vagy kamionversenyek lesznek-e a Hungaroringen.

"Semmi kétségem, hogy ezek a sorozatok majd mind vissza akarnak térni a Hungaroringre, hiszen eddig is jó házigazdák voltunk, ha pedig szép lesz a pályánk, nem is kérdés, hogy visszajönnek" – bizakodott Gyulay Zsolt.

A pálya megújulása mellett maga a Hungaroring márka is korszerűsödik, a 2026-os évtől új arculattal és új üzletpolitikával szeretnének működni. Ennek első lépéseként már megújult a logó, amelyet a hétfőtől már be is vezettek - jelentette be az elnök-vezérigazgató.

Gulyás Gergely: kevesebbe kerül a felújítás, mint a jogdíjkedvezmény

Az eseményen a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Forma-1-es Magyar Nagydíj szerződéshosszabbításakor letárgyalt jogdíjkedvezmény mértékénél kevesebb pénzből valósul meg a Hungaroring most is zajló és 2026-ban lezáruló teljes körű felújítása.

"Nagy eredménye a Hungaroring vezetésének, hogy 2023 nyarán sikerült öt évvel, egészen 2032-ig meghosszabbítani a szerződést a Forma-1 jogtulajdonosaival. Elvárás volt ugyanakkor, hogy a pályát teljes mértékben újítsuk fel, cserébe viszont az elmúlt évek során sikerült kialkudni egy kedvezőbb jogdíjat, így elmondható, hogy 2032-ig 107 milliárd forintot spórol a magyar állam, amely több, mint amennyiből megvalósul a korszerűsítés" - ismertette Gulyás Gergely. A tavaly áprilisi kormánydöntés után kiírt közbeszerzési eljárás keretében a legolcsóbb ajánlat nyert, melynek mértéke 78,9 milliárd forint, és tartalmaz egy 10 százalékos tartalékkeretet.

Elmondása szerint eddig összesen 12 milliárd forint került kifizetésre. Jelenleg az építkezés második üteme zajlik, amely tavaly októberben kezdődött és szemmel láthatóan elképesztő nagyságú munkát jelent.

A korszerűsítés időtartama alatt

összesen 9000 ember dolgozik majd a Hungaroringen, és

57 ezer négyzetméternyi épület készül,

125 ezer köbméter földet mozgatnak meg,

34 300 méternyi vasbeton-szerkezetet építenek be,

a munkálatokat pedig kilenc toronydaru segíti.

"Ma Monza mellett ez a másik olyan pálya, ahol 1986 óta megszakítás nélkül rendeznek Forma-1-es nagydíjat, és ez természetesen az idén, valamint jövőre is így lesz, 2026-ban pedig már a teljes mértékben megújult létesítmény ad majd otthont a Magyar Nagydíjnak" - jelentette ki Gulyás Gergely, aki úgy fogalmazott: a magyar államnak anyagi szempontból is megéri ez a befektetés, a Forma-1-es hétvége ugyanis a hazai turizmus számára is az egyik legnagyobb bevételt jelenti minden évben.