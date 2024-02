Késely Ajna és Holló Balázs is nagyot robbantana a dohai vb-n

Késely Ajna 400 és 800 méter gyorson már tavaly teljesítette az olimpiai A-szintes időt, a dohai vb-n pedig 1500 méteren is ez lesz a célja. Utóbbi számban 16:09,09 perc a nők párizsi indulást érő szintideje, ezt kellene megúsznia Kovács Ottó tanítványának. A BVSC-Zugló 22 éves sportolója 800 és 1500 méteren bronzérmet szerzett a decemberi, romániai rövidpályás Európa-bajnokságon, vagyis bizakodva várhatja a következő megmérettetéseket.

Kovács Ottó több mint egy éve Késely Ajna edzője, és bízik benne, hogy a háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok a harmadik számában is teljesíteni fogja a párizsi induláshoz szükséges időeredményt. Másik tanítványától, az Eb-aranyérmes Holló Balázstól ugyanezt várja 400 méter vegyesen.

A szakember azt mondta az InfoRádió Vegyesúszás című magazinműsorában, hogy a rendkívül sűrű idei programból két versenyt jelöltek ki, amelyek igazán fontosak lesznek számukra: az év eleji dohai világbajnokságot, valamint a nyári párizsi olimpiát. A formaidőzítést is ennek megfelelően tervezik, így a világbajnokságra a dubaji meleg égövi edzőtáborból érkeznek meg.

Kovács Ottó kifejtette: a dubaji edzőtáborig minden rendben, a terveknek megfelelően alakult Késely Ajna felkészülését illetően, de

amint megérkeztek az Egyesült Arab Emírségekbe, kisebb visszaesést figyelt meg a tanítványánál.

Mint mondta, a kiváltó okot még nem sikerült megfejteniük. Az edző szerint valószínűleg a klíma, a magasabb hőfok is közrejátszhatott abban, hogy Késely Ajna valamivel visszafogottabban teljesített a legutóbbi edzésein. „Kicsit úgy érzem, most nem úgy megy az úszás, ahogy kellene” – vallotta be a szakember.

Hozzátette: most egy kis pihenésre van szüksége a junior világ- és Európa-bajnok úszónak, ami után reményei szerint kicsit feltöltődve és erőt gyűjtve teljesíteni tudja a legfőbb elvárást a vb-n. Kovács Ottó a konkrét célokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: amíg nem látják a nevezési listát, „addig elég nehéz bármit belőni”, így egyelőre helyezésekben nem is gondolkodnak, a lényeg, hogy legyen meg a szintidő 1500 gyorson is.

Késely Ajna 400-on 4:06,35 perces, míg 800-on 8:26,04 perces idővel teljesítette az A-szintet, edzője azonban szeretné, ha ennél egy kicsit jobbat úszna Dohában mindkét számban. Megjegyezte: bárhogy is alakult a felkészülés utolsó néhány napja,

képesnek tartja a versenyzőjét arra, hogy 1500 méteren is meglegyen neki a hőn áhított 16:09-es időeredmény.

Másik tanítványa, Holló Balázs más helyzetben van, ő még nem úszta meg a szükséges időt 200 és 400 méter vegyesen sem, így számára tényleg nagyon fontos lesz a jó vb-szereplés. Kovács Ottó elmondta: az ő felkészülése „nem volt zavartalan” az elmúlt egy évben, volt olyan időszak is, amikor komolyabb betegség hátráltatta. A tavalyi fukuokai vb-re aztán szépen összeszedte magát: 400 méter vegyesen nyolcadik lett, ami elismerésre méltó helyezés, az olimpiai A-szinttől viszont alig két tizedmásodperccel elmaradt. Emiatt bosszankodtak mindketten, most azonban már úgy érzi Kovács Ottó, hogy megfelelő formába került az egri úszó, aki szerinte mentálisan és fizikálisan is jó állapotban várja a vb-t.

A szakember bizakodik, úgy véli, főleg 400 méter vegyesen olyan rendkívül erős a mezőny, hogy az pozitívan hat Holló Balázsra, aki nagyon elszánt, mindenáron bizonyítani akar. Kovács Ottó szerint neki sem okoz majd gondot a szintidő megúszása, ami már önmagában is egy komoly fegyvertény, hiszen a 4:12.50 „egy nagyon-nagyon erős idő”. Ha Holló Balázsnak ez sikerül, óriási önbizalmat adhat neki a folytatásra. Edzője úgy gondolja, képes arra, hogy döntőt ússzon a párizsi olimpián.