Így éli meg Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp távozását – videó

Mint arról az Infostart is beszámolt, Jürgen Klopp január 26-án jelentette be, hogy távozik a Liverpool vezetőedzői posztjáról, és szünetet tart edzői pályafutásában. A hír futótűzként terjedt a sajtóban, sokan már biztosan tudni vélik, ki lesz az utódja. Ami biztos, Szoboszlai Dominik a hírtől függetlenül is remekül játszott.

A szerda esti meccs után az egyik sportriporter megkérdezte, hogyan éli meg az 56 éves edzőlegenda távozását, amire így válaszolt: „Természetesen mindenki számára sokk volt, senki sem számított erre. Elsősorban mindenki egymásért dolgozik, ott vagyunk egymásnak, de most még fontosabb, hogy érte a lehető legtöbb trófeát elhódítsuk a szezon végén” – idézi szavait a Hírado.hu.

Szoboszlai Dominik arról is beszélt, hogy nem a vezetőedzőjük búcsújára, hanem az aktuális mérkőzések megnyerésére fókuszálnak. Véleménye szerint a Liverpool erénye a Chelsea ellen az volt, hogy jobban akarták a győzelmet, mint ellenfelük. Ez a mentalitás egyébként is tükrözi a Liverpool szellemét, Klopp távozása pedig egyértelműen extra löketet ad a játékosoknak.

A hatszoros BL-győztes Liverpool ebben a szezonban még mindig megnyerheti az összes sorozatot, amiben elindult, hiszen a Premier League tabelláját jelen pillanatban öt ponttal vezeti, tagja az FA-kupa és az Európa-liga nyolcaddöntős mezőnyének, mindkét sorozatban ellenfélre várnak a vörösök. A Ligakupa lehet az első trófea, amelyet elhódít Klopp együttese, ugyanis február 25-én a Wembley Stadionban játszanak döntőt azzal a Chelsea-vel, amely ellen nagyon magabiztosan nyertek szerdán.

