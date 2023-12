Cristiano Ronaldóéhoz hasonlították Szoboszlai Dominik lövését

A Manchester United elleni gyengébb teljesítménye után a brit médiában sok kritikát adó középpályás a mérkőzés első gólját lőtte a West Ham United ellen az Anfield Roadon. Ezúttal 61 percet játszott, de nem a teljesítménye miatt cserélte le Jürgen Klopp, hanem mert játéklehetőséget kívánt adni másoknak is, és már gondolt a szombati, Arsenal elleni rangadóra.

Szoboszlainál csak két játékos, Harvey Elliott és Curtis Jones kapott magasabb osztályzatot az 5-1-re megnyert találkozó után. Ez volt a negyedik gólja a Liverpoolban, ezekből hármat a tizenhatoson kívülről szerzett.

?? All of Dominik Szoboszlai’s goals for Liverpool:



Outside the box ✅

Outside the box ✅

Inside the box ✅

Outside the box ✅



It’s just what he does. ? pic.twitter.com/5TDgNAESur