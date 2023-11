Durván mellbetaposták a magyar válogatott csatárt Amerikában

Gazdag Dániel kiállítást harcolt ki - vette észre az nso.hu.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc első felvonásán a Philadelphia Union 3–1-re nyert hazai pályán. Tegnap idegenben léptek pályára , a New England Revolution ellen.

A sikerhez kellett az is, hogy az első félidő végén Mark Kaye megtaposta meg a magyar támadót és ezért piros lapot kapott.

Dániel Gazdag just drew a red card foul from the Revolution midfielder. Stomp right on his chest.



Gazdag looks to be OK, but boy that could have been dangerous. pic.twitter.com/m3wN2lP06w