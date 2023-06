Rendőrök tömegei az isztambuli BL-döntő helyszínén - a kockás papír szerint a Manchester City győz

Tizenötezer rendőr igyekszik úrrá lenni az isztambuli éjszakán: ezen az estén rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét a török világvárosban az angol Manchester City és az olasz (milánói) Internazionale között - a mérkőzésen 21 órakor indul útjára a labda.

Davut Gül rendőrfőnök tájékoztatása szerint nemcsak az összecsapás helyszínéül szolgáló Atatürk Olimpiai Stadionban és környékén lesz szigorú ellenőrzés, de a drukkerek mozgását is nagy erőkkel kontrollálják "a repülőtértől a repülőtérig".

A saját munkájukat "tökéletesnek" ítélte meg.

A stadion - amelybe most 70 ezer néző nyerhet bebocsátást, közülük 52 ezren külföldiek - másodszor ad otthont BL-finálénak, először ilyenre 2005-ben került sor, akkor történt az a bizonyos csodafordítás a Liverpool részéről a Milan ellen.

Most a csapatok óvatosan várják a találkozót, mint megírtuk, a Citynél az az óvatosság oka, hogy az Interéhez hasonló játékrendszerrel a Premier League-ben nem igazán találkoznak, igaz, amint Pep Guardiola mesternek korábban volt "egy Lionel Messije", most van egy Erling Haalandja, aki az idei évben teljességgel feltartóztathatatlan a kapu előtt - kérdés, odaengedik e a fekete-kékek.

A csapatok, mivel nincs átfedés, a hagyományos mezükben futhatnak ki a gyepre, így a manchesteriek világoskékek és fehérek, az Inter fekete és kék lesz.

A helyszínről származó információk szerint a meccs tétjét jelzi, hogy a Manchester City krőzus tulajdonosa, Manszúr sejk is személyesen, a helyszínen nézi meg, ilyenre márpedig 2010 augusztusa óta nem volt példa.

