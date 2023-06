Korszakos legendát veszített el az atlétika

Hines az első világrekordját 1967-ben érte el, akkor 9.1 mp alatt teljesítette a 100 yardot (91,4 m), és kereken 10.0 másodperc alatt a 100 métert. Egy évvel később átlépte a tíz másodperces határt, de az elektronikus rendszer 10.03 mp-re javította idejét az amerikai olimpiai válogatón - habár az Atlétikai Világszövetség (WA) szerint csak 1977-től volt szükség a rendszer megerősítésére a rekordok hitelesítéséhez.

Az akkor 22 éves Hines az 1968-as mexikói ötkarikás játékokon ismét remek formát mutatott, és október 14-én hivatalosan is megdöntötte a világrekordot a 100 méteres síkfutás döntőjében, ahol 9.95 másodperces idővel ért célba. Hat nappal később pedig a 4x100 méteres váltó tagjaként ismét felállhatott a dobogó legfelső fokára.

Saying farewell to a true legend. 1946 - 2023. ?



The first man to break the 10 seconds barrier in the 100m sprint, Jim Hines. pic.twitter.com/Om5tGJ6Nrq