Taróczy Balázs szerint sokra hivatott, de félti a „csodatevő” Marozsán Fábiánt

Egészen hihetetlen és rendkívül ritka az a bravúr, amit hétfőn Marozsán Fábiántól láthattunk, miszerint esélytelenként sikerült egy nagy versenyen legyőznie a (volt és hétfőtől újra) világelső, a legnagyobb sztárnak gondolt Carlos Alcarazt, akitől egyetlen szett botlásra sem számított senki – fogalmazott Taróczy Balázs. „És akkor jön egy ismeretlen magyar fiatalember, és megveri… Szóval fantasztikus nagy siker!”

A siker a római salak pályás ATP-tornán a legjobb 64 között jött össze, a magyar játékos a selejtezőből indulva jutott el a főtáblára.

A Hajdúszoboszló SE 23 éves sportolójának sikerét sokan Taróczy Balázs negyven évvel ezelőtti győzelméhez hasonlítják; a most 69 éves exteniszező akkor az aktuális világelső Ivan Lendl felett diadalmaskodott, amivel ő volt az utolsó magyar, akinek top 3-as játékost sikerült vernie – mostanáig.

Taróczy Balázs árnyalva a párhuzamot emlékeztetett, neki három alkalommal is sikerült legyőznie Lendlt, mielőtt világelső lett volna, így azért kevésbé volt váratlan a hamburgi győzelme. Hozzátette azt is, ő nem egy ismeretlen, nem kvalifikált játékos volt, szemben Marozsán Fábián, akinek ez az élete első ATP főtáblás szereplése.

„Tehát nemcsak arról van szó, hogy megverte a világ legjobbját, hanem hogy ez élete első nagy versenyén sikerült”

– emelte ki a korábbi wimbledoni bajnok, aki szerint biztosan születnek majd statisztikák, miben is lett első Marozsán hatalmas sikere.

Annak ellenére, hogy a fiatal magyar teniszező úgy nyilatkozott magáról, hogy izgulós típus, Taróczy szerint a játékán egyáltalán nem látszik, mert vélhetően nagyon fegyelmezett. „Azokat a dolgokat, amiket jól tud ütni, bátran alkalmazza… Óriási tenyerese van, amit a legnehezebb pillanatokban is tud használni.”

Taróczy úgy véli, ha Marozsán fizikailag bírni fogja, akkor „lehet esélye” a folytatásban, de azon sem csodálkozna, ha a kedd esti Borna Coric elleni negyeddöntőbe jutásért vívott mérkőzésen a „csodának” véget érne, mert nem tudni, hogy lelkileg hogyan tudja ezt a „hihetetlen és szenzációs” helyzetet, amibe belekerült.

A Carlos Alcaraz elleni győztes meccs összefoglalója:

Mindazonáltal a Carlos Alcaraz, de akár korábban a 32. helyen kiemelt Jiri Lehecka elleni győzelme jelzésértűnek kell lennie Marozsán számára, hogy higgyen magában – tette hozzá Taróczy. Szerinte hosszú távon ennek mentén kell majd összeállítania a programját, edzéseit, úgymond átprogramozva az egész életét arra, hogy egy olyan játékos, akinek a világ legjobbjai között a helye. „Ez biztos nem lesz egyszerű, mert talán állandó edzője sincsen (…).

Abban kell reménykedni, hogy jó tanácsadói lesznek, nem olyanok, akik megpróbálják kihasználni a sikereit”

– jegyezte meg.

Taróczy Balázs egyetértett azzal, hogy Fucsovics Mártonnak nagy szerepe lehetett abban, hogy Marozsán Fábián – de akár Valkusz Máté és Piros Zsombor is – ott van a legjobbak nyomában, hiszen ő a példa arra, hogy Magyarországról is jó teniszező lehet valaki. Ahhoz viszont, hogy egy nagy reménységből nagy teniszező váljon, minden játékosnak egy egyéni utat kell bejárnia és nem mellesleg szerencsésnek is kell lennie, hogy olyan emberek kerüljenek a közelébe, akikkel megtalálja a hangot és akikkel meg tudja valósítani, hogy úgy versenyezzen, ami az ő kvalitásának, a személyiségének a leginkább megfelelő – emelte ki.

Nyitókép: MTI/AP/Andrew Medichini