Teljesen váratlanul meghalt az olimpiai bajnok futó

Az egykori kiváló sportoló halálának okát egyelőre nem közölték.

Bowie a 2016-os riói olimpián háromszor állt dobogón, a 4x100 méteres női váltó tagjaként arany-, egyéniben 100 méteren ezüst-, 200-on pedig bronzérmet nyert.

At the age of 32, Tori Bowie ?? has passed away.?

She was an Olympic Gold, Silver & Bronze medallist and also had 2 World titles to her name.



Here is her stunning World Championships 100m Gold performance in 2017, running down the entire field! pic.twitter.com/wCU4bm4tXJ — oluwadare (@Track_Gazette) May 3, 2023