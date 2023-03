Tartalékosan kénytelen kiállni a Fradi Leverkusenben

Sztanyiszlav Csercseszov célfutballt ígért, ami bizonyos olvasatban azt is jelenti, hogy nem kell feltétlenül szép játékra, látványos támadófutballra számítani a zöld-fehérektől, most az a cél, hogy minél kevesebb gól szülessen ezen a mérkőzésen.

Az orosz edző a szerdai sajtótájékoztatón úgy vélte, megvannak a megfelelő játékosok, akik pótolni tudják a kiesetteket (a távozott Laidounit, a megsérült Besicet, Samy Mmaeét, Tokmacot, Pászkát), tiszteletben tartva az ítéletét, annyi megjegyezhető, ez az öt játékos bebiztosan beférne a mai kezdő csapatba.

Ami a várható összeállítást illeti, logikus, hogy az első szekcióban Ryan Mmaee és Adana Traoré, az idény leggólerősebb két ferencvárosi játékosa kapjon helyet, mögöttük pedig a sokoldalú Kristoffer Zachariassen. A kapuban Dibusz Dénes biztos pont, nincs igazán vetélytársa a balhátvéd Eldar Civicnek sem. Szinte biztosra vehető, hogy Botka Endre ls Henry Wingo is játszik majd. A legnagyobb gondot a középpályás védekezés jelentheti, onnan esett ki Laidouni és dőlt ki Momo Besic. Így aztán Esiti és Vécsei Bálint a két kézenfekvő jelölt, esetleg Gojak. A középső védelemben Abena, Knoester és Kovacevic is választék, sőt Botka Endre is játszott már középen.

Az egész magyar labdarúgás szempontjából különleges a Ferencváros mostani párharca,

tekintve, hogy magyar csapat 19 éve nem szerepelt a nemzetközi kupák tavaszi szakaszában. (Akkor a DVSC találkozott az FC Bruges-zsel.)

A zöld-fehérek őszi szereplése felülmúlta a várakozásokat, mind szakmai téren (csoportelsőség három, előzetesen magasabbra taksált rivális, a Monaco, a Trabzonspor és a Crvena zvezda előtt), mind pedig az eddig megnyert pénzdíjat tekintve. A Fradi a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdett, majd az Európa-ligában folytatott 2022–2023-as nemzetközi menetelése során 3,8 milliárd forintnak megfelelő eurót keresett – eddig.

